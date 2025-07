Star Wars Outlaws 2 bleibt in einer weit, weit entfernten Galaxis

Die Galaxis ist groß, doch offenbar nicht groß genug für ein weiteres Abenteuer in Star Wars Outlaws. Laut einem neuen Bericht wurde eine geplante Fortsetzung des Open-World-Spiels von Ubisoft nun offiziell eingestampft. Grund dafür sollen vor allem die enttäuschenden Verkaufszahlen des Originals sein, das trotz ambitionierter Vision einen schweren Start hatte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Großer Hype, schwacher Launch

Zum Release wurde Star Wars Outlaws von vielen Fans sehnlichst erwartet. Die Idee: ein storygetriebenes, frei erkundbares Abenteuer im Star-Wars-Universum mit moralischen Entscheidungen und dynamischem Gameplay. Doch die Realität sah anders aus: Technische Probleme, fehlende Feinschliffe und eine generelle Überladung an Ubisoft-typischen Open-World-Elementen sorgten für Kritik. Ubisoft-CEO Yves Guillemot räumte in einem aktuellen Finanzgespräch ein, dass das Spiel „nicht den Erwartungen entsprach“ und in einem „unfertigen Zustand“ veröffentlicht wurde. Auch die „schwankende Popularität der Star-Wars-Marke“ sei laut Guillemot mitverantwortlich für das schlechte Abschneiden am Markt.

Insider: Sequel bereits wieder gestrichen

Wie der bekannte Brancheninsider Tom Henderson (Insider Gaming) berichtet, wurde die Entwicklung einer Fortsetzung bei Massive Entertainment, dem Studio hinter Outlaws, bereits in einer sehr frühen Phase komplett eingestellt. Die Entscheidung sei unmittelbar auf die schlechten Verkaufszahlen des ersten Spiels zurückzuführen. Das dürfte vor allem jene Fans enttäuschen, die dem Titel nach diversen Updates und Patches doch noch eine Chance gegeben hatten. Denn Outlaws hat sich in den letzten Monaten durchaus gemausert und konnte sich nachträglich eine kleine, aber loyale Fanbasis erarbeiten.

Ubisoft sortiert um

Die Nachricht kommt zu einer Zeit, in der Ubisoft ohnehin strukturelle Veränderungen vornimmt. Mehrere AAA-Marken wie Assassin’s Creed, Rainbow Six und Far Cry wurden jüngst in eine neue Tochtergesellschaft überführt, die von Tencent mitfinanziert wird. Star Wars Outlaws gehörte offenbar nicht zu diesem Portfolio. Ein weiterer Hinweis darauf, dass man intern nicht mehr an die Zukunft der Marke glaubt. Ob Star Wars irgendwann doch noch eine neue Chance im Videospielbereich bei Ubisoft erhält, bleibt offen. Aktuell scheint der Ausflug in die weit, weit entfernte Galaxis vorerst beendet zu sein.