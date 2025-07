Space Adventure Cobra – The Awakening bringt einen Klassiker zurück

Mit Space Adventure Cobra – The Awakening feiert ein absoluter Kult-Anime aus den 80ern sein Comeback und das in Form eines brandneuen Action-Plattformers. Der Release ist bereits für den 26. August 2025 geplant. Entwickelt wurde das Spiel als Hommage an die originale Space Adventure Cobra-Serie von 1982, die bis heute zu den stilprägenden Sci-Fi-Animes zählt.

Spieler schlüpfen in die Rolle des charismatischen Weltraumhelden Cobra. Komplett mit Zigarre und dem ikonischen Psychogun. Dieser erlaubt es nicht nur, Gegner stylisch auszuschalten, sondern auch gezielt Schüsse zu lenken, um Rätsel zu lösen oder sich taktisch durch Feinde zu kämpfen. Die Mischung aus klassischer Side-Scrolling-Action und cleveren Gadgets verspricht nostalgische Atmosphäre. Gepaart mit moderner Spielmechanik. Laut offizieller Spielbeschreibung erwartet Fans ein temporeiches Action-Plattformspiel in einem farbenfrohen Sci-Fi-Universum. Dabei soll vor allem die Nutzung des Psychoguns eine zentrale Rolle spielen. Durch gezieltes Lenken der Projektile können Gegner ausgeschaltet oder alternative Wege durch Levels eröffnet werden.

Erste kritische Stimmen

Allerdings gab es nach der Veröffentlichung des neuen Gameplays auch erste kritische Stimmen. Zwar punktet das Spiel mit einem gewissen Retro-Charme, doch die Darstellung der Charaktere ist stellenweise sehr klein gehalten und die Hintergründe wirken zum Teil etwas detailarm. Ob das dem Stil oder technischen Limitierungen geschuldet ist, bleibt abzuwarten. Unklar bleibt bisher auch, ob die ursprünglich angekündigte PS4-Version noch erscheint. Im aktuellen Trailer wird ausschließlich die PS5 als Plattform genannt. Eine offizielle Bestätigung von Publisher-Seite steht noch aus.

Space Adventure Cobra – The Awakening erscheint am 26. August 2025. Ob der Titel seinem legendären Vorbild gerecht wird, erfahren wir in wenigen Wochen. Game2Gether bleibt dran und liefert euch alle weiteren Infos zur Rückkehr des galaktischen Revolverhelden.