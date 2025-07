Sengoku Dynasty erscheint am 21. August für PS5 und Xbox

Das polnische Entwicklerstudio Superkami und Publisher Toplitz Productions haben das offizielle Release-Datum der Konsolenversion von Sengoku Dynasty bekannt gegeben: Das gefeierte Survival-RPG mit offener Welt und Setting im feudalen Japan erscheint am 21. August 2025 für PS5, Xbox Series X|S und Xbox PC, inklusive Unterstützung für Xbox Play Anywhere in Sengoku Dynasty.

Nach einer dramatischen Schiffskatastrophe an der Küste des malerischen Nata-Tals findest du dich in einer zerbrechlichen Welt wieder, die vom Chaos der Sengoku-Zeit gezeichnet ist. Deine Aufgabe: Überleben, eine Gemeinschaft aufbauen, deren Vertrauen gewinnen und eine Dynastie gründen, die die Geschichte überdauert. Sorge für Schutz, Infrastruktur und Ressourcen, während deine Siedlung stetig wächst. Vererbe deine Errungenschaften und mache deinen Nachwuchs zum Hüter deiner Legacy.

Die Konsolenversion enthält sämtliche seit dem Early-Access-Start im Sommer 2023 erschienenen Inhalte, darunter das brandneue Bushidō-Update (v1.1), das Überfälle und zusätzliche Herausforderungen ins Spiel bringt.

Dank Crossplay-Koop für bis zu vier Spieler kannst du die Welt von Sengoku Dynasty gemeinsam mit Freunden erkunden, plattformunabhängig und flexibel.

Obwohl die Veröffentlichung noch bevorsteht, sind Vorbestellungen von Sengoku Dynasty bereits verfügbar, mit einem exklusiven 20 %-Rabatt für die PS5-Version im PlayStation Store (für PS Plus-Mitglieder) und für die Xbox-Version im Xbox Store.