Pokémon Presents: Pikachu als DJ heizt die Spekulationen an

Die Vorfreude bei Pokémon-Fans steigt: Am 22. Juli 2025 findet die zweite Pokémon Presents-Show des Jahres statt. Im Vorfeld sorgt nun ein ungewöhnlicher Teaser der Pokémon Company für ordentlich Gesprächsstoff. Pikachu wurde mit einem DJ-Pult gesichtet und das ist kein Scherz.

Was kommt da auf uns zu?

Wie das Unternehmen inzwischen bestätigt hat, wird es am selben Tag ein besonderes Pre-Show-Event namens „Everyone Gather Around! DJ Pikachu Live“ geben. Ab 21 Uhr soll der offizielle Pokémon-YouTube-Kanal die Veranstaltung übertragen. Ob dabei bereits Neuigkeiten zur Spielreihe enthüllt werden, ist nicht bekannt, ausgeschlossen ist es aber nicht. Die ursprüngliche Ankündigung hatte bereits Spekulationen ausgelöst: Auf dem offiziellen japanischen Pokémon-Kanal war ein Bild zu sehen, das Pikachu vor einem DJ-Setup zeigt. Begleitet wurde dies von der Aussage, dass Pikachu „etwas vorbereitet“. Was genau, bleibt offen.

Fans hoffen besonders auf neue Informationen zu Pokémon Legends: Z-A, das im Oktober für die Nintendo Switch 2 erscheinen soll. Darüber hinaus kursieren Gerüchte über eine baldige weitere Nintendo Direct, bei der auch zahlreiche Third-Party-Titel für die Switch-Nachfolgekonsole angekündigt werden könnten. Ob Pikachu tatsächlich neue Spiele „auflegt“ oder einfach nur für Stimmung sorgt, bleibt abzuwarten. Fest steht: Der Hype-Train rollt, und am 22. Juli dürften Trainer weltweit gespannt vor dem Bildschirm sitzen.