Octopath Traveler 0: Square Enix schickt uns an den Anfang zurück

Octopath Traveler 0 wurde während der Nintendo Direct angekündigt, entführt Spieler zurück in die Welt von Orsterra und erzählt die Ursprünge vergangener Ereignisse. Anders als bei früheren Spielen steuert man nicht nur acht vorgegebene Helden. Stattdessen beginnt man mit einem vollständig anpassbaren Hauptcharakter, kann später Verstärkung rekrutieren und mit bis zu acht Figuren gleichzeitig im Kampf antreten.

Zu den neuen Gameplay-Features zählen:

Massenschlachten mit acht Figuren gleichzeitig

Rückkehr des rundenbasierten Systems mit HD-2D-Optik und taktikorientiertem Kampfsystem

Dörfer wiederaufbauen und verwalten, ein neuer strategischer Management-Aspekt

Personalisierung des Charakters inkl. Klassen und Fähigkeiten

Mögliche Steuerung bekannter Figuren aus anderen Spielbänden

Was bisher zur Serie bekannt ist

Die ursprüngliche Octopath Traveler-Reihe startete 2018 auf der Nintendo Switch mit ihrer damals neuartigen HD‑2D-Optik und einer Story-Struktur, bei der der Spieler jeden der acht Protagonisten in beliebiger Reihenfolge spielen konnte. Der Nachfolger, Octopath Traveler II (2023), entführt acht neue Charaktere nach Solistia. Features wie das Break & Boost-Kampfsystem, Tages-/Nachtwechsel und individuelle Path Actions kehren zurück. Bislang wurden weltweit mehrere Millionen Einheiten verkauft. Außerdem gibt es mit Octopath Traveler: Champions of the Continent ein englischsprachiges Mobile-RPG, das formal die Serie ergänzt und bereits achtteilige Gefechte mit In-App-Mechaniken bietet.

Warum Octopath Traveler 0 wichtig ist