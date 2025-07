Loaders: Das World of Tanks der Zukunft?

Die Entwickler von Empire of the Ants, das gerade in Strategie-Fankreisen für Aufsehen sorgt, schlagen nun ein völlig neues Kapitel auf: Loaders wurde offiziell enthüllt. Ein taktischer, kostenlos spielbarer 10-gegen-10 PvP-Shooter, der bereits jetzt mit seinem ersten Trailer für Gesprächsstoff sorgt. Geplant ist ein Release auf PlayStation 5 sowie PC (Steam & Epic Games Store), ein konkretes Datum steht allerdings noch aus. Und ja, das hier ist nicht nur der nächste Online-Shooter im Sci-Fi-Gewand. Was World of Tanks für Stahlmonster im 20. Jahrhundert ist, will Loaders für die ferne Zukunft sein: brutal, taktisch, zerstörerisch, mit einem klaren Fokus auf kluge Teamarbeit statt hektischem Dauerfeuer.

Was ist Loaders überhaupt?

Loaders katapultiert euch ins Jahr 2525, in eine Welt, in der Menschlichkeit fast ausgelöscht wurde. Wer überleben will, lässt sich in einen antigrav-bewaffneten Kampfpanzer uploaden und kämpft für Gold, das letzte große Gut der Menschheit, das interstellare Reisen überhaupt erst möglich macht. Jeder Sprung durch die Galaxie verbrennt dieses seltene Element – und wo Gold ist, da herrscht Krieg. Ihr seid kein Held. Ihr seid ein „Loader“, ein digitales Bewusstsein in einer Kill-Maschine auf Zeit. Keine Legenden, keine Heldenepen, nur Verträge, Stahl und Überleben.

Kernfeatures im Überblick

Vollständig zerstörbare Umgebungen

Die Maps in Loaders sind nicht statisch, sie sind eure Waffe. Reißt Wände ein, lasst Deckungen verschwinden oder schafft euch eigene Durchgänge. Alles ist zerstörbar, wer clever spielt, kontrolliert die Karte.

Taktische 10v10-Gefechte mit einzigartigem Ziel

Neben dem Gegnerteam müsst ihr die gegnerische Pylon-Struktur vernichten, ein System, das orbitales Bombardement verhindert. Schützt euer eigenes oder ihr werdet verdampft.

Tiefe Fahrzeuganpassung

Fünf unterschiedliche Klassen mit einzigartigen Bewegungs- und Schildsystemen stehen zur Wahl. Dank Splitter-Modul-System bastelt ihr euch exakt das Loadout, das zu eurem Spielstil passt.

Positionierung schlägt Feuerkraft

Die Schilde eures Loaders decken nur bestimmte Winkel ab, ein falsch gewählter Blickwinkel kann euer Todesurteil sein. Nur wer klug flankiert und Positionen liest, überlebt.

Kein hektisches Geballer – Taktik vor Tempo

Mit hohem Time-to-Kill, keinen Respawns und inertialem Movement will Loaders kein schneller Arena-Shooter sein. Wer blind vorstürmt, verliert. Nur wer plant, beobachtet und koordiniert, siegt.

Während World of Tanks auf schwerfällige Panzer-Action mit Arcade-Touch setzt, geht Loaders einen anderen Weg: hohe taktische Tiefe, schonungslose Matches ohne Respawns und ein futuristisches Setting, das an Sci-Fi-Epen wie Dune oder Warhammer 40K erinnert. Wer also auf gepanzerte Gefechte steht, aber mehr Anspruch sucht, könnte hier den nächsten Dauerbrenner finden.

Hardcore-Sci-Fi trifft taktischen Squad-Shooter

Loaders könnte sich als echtes Überraschungsprojekt entpuppen. Es verbindet Hardcore-Taktik mit einem brutalen Sci-Fi-Szenario und einer Spieltiefe, die man in modernen Free-to-Play-Titeln selten sieht. Für Fans von Teamplay, Zerstörung und Strategie wirkt der Titel jetzt schon wie ein Pflichtkandidat auf dem Radar, der „World of Tanks“ für alle, die keine Lust mehr auf Arcade haben.