Square Enix hat offiziell die Veröffentlichung der Life is Strange Collection angekündigt. Die umfangreiche Sammlung erscheint am 2. Oktober 2025 im Handel und wird exklusiv als physische Version auf Disc erhältlich sein. Mit dabei sind alle fünf Haupttitel der Reihe, inklusive sämtlicher DLCs und Vorbesteller-Boni, vereint in einem Paket.

Die Life is Strange Collection bietet ein komplettes Story-Erlebnis, das Fans und Neueinsteigern gleichermaßen einen umfassenden Einblick in die beliebte Adventure-Reihe ermöglicht. Mit dabei sind sowohl die überarbeiteten Remastered-Versionen der ersten beiden Teile rund um Max Caulfield, als auch spätere Ableger wie Life is Strange 2 und True Colors sowie das neueste Abenteuer Double Exposure.

Das ist in der Life is Strange Collection enthalten:

Life is Strange Remastered

Life is Strange: Before the Storm Remastered

Life is Strange 2

Life is Strange: True Colors – Deluxe Edition

Life is Strange: Double Exposure – Ultimate Edition

Alle DLCs und Vorbesteller-Inhalte zu jedem Spiel

Die Life is Strange Collection erscheint am 2. Oktober 2025 zu einem Preis von 69,99 Euro. Die Edition ist ausschließlich im Einzelhandel erhältlich und bietet erstmals die vollständige Life is Strange Saga auf einer einzigen Disc.

Wer die emotionale, teils übernatürliche Reise durch die Life is Strange-Welt noch einmal oder zum ersten Mal erleben möchte, bekommt mit dieser Kollektion die perfekte Gelegenheit dazu – komplett, überarbeitet und physisch für Sammler.