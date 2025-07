LEGO Star Wars schrumpft Klassiker, trotz höherer Teilezahlen

Im August 2025 erscheint eine neue Welle an LEGO Star Wars Sets, darunter gleich sechs Remakes bekannter Raumschiffe und Fahrzeuge aus dem Universum. Doch trotz zum Teil höherer Teileanzahl sind viele dieser Neuauflagen kleiner als ihre Originale, was für Unmut in der Community sorgt.

Schrumpfkur für Klassiker wie den Juggernaut und MTT

Besonders deutlich fällt das beim 75413 Republic Juggernaut und dem 75435 Battle of Felucia Separatist MTT auf. Beide Modelle sind im Vergleich zu früheren Minifiguren-kompatiblen Sets deutlich kompakter, was LEGO-Fans auf Reddit mit Größenvergleichen und Diagrammen belegen. Auch andere Remakes wie der V-19 Torrent Starfighter (75432) und der neue UCS AT-ST Walker (75417) bleiben hinter den Ausmaßen ihrer Vorgänger zurück, trotz mehr Bausteinen.

Stückzahlen steigen, Maße sinken

Ein Beispiel:

AT-ST Walker (75417) : 1.513 Teile, aber nur 37 cm hoch

Imperial AT-ST (10174): 1.068 Teile, 42 cm hoch

Die Designer begründen die Größenänderungen teilweise mit einer realistischeren Proportionierung, z. B. bei der Pose des AT-ST.

Auch beim V-19 Torrent zeigen sich Unterschiede:

7674 (2008) : 471 Teile, 24 cm hoch

75432 (2025): 567 Teile, 15 cm hoch

Zwei Ausnahmen: Snowspeeder & Jango Fetts Starship

Nur zwei der neuen Sets, der 75414 Force Burner Snowspeeder und 75433 Jango Fett’s Starship, sind entweder größer oder gleich groß wie ihre Vorgängerversionen. Auch hier wird jedoch angemerkt, dass es sich im Kern um Remakes mit frischem Farbanstrich handelt. Die Preisdiskussion bleibt nicht aus: Viele Fans stören sich daran, dass die neuen Sets höhere Preise verlangen, aber in puncto Größe und Spielwert zurückrudern. LEGO setzt offenbar auf Detailtiefe und Bautechniken, was bei Sammlern punktet, bei klassischen Star Wars-Fans aber auf Skepsis stößt.

Schick, aber geschrumpft

Die LEGO Star Wars Remakes im August 2025 wirken auf den ersten Blick attraktiv, gerade für Sammler. Doch wer die früheren Modelle kennt, wird bei einigen Sets einen merklichen Rückschritt im Maßstab bemerken. Ob die kompaktere Bauweise durch Details und Techniken aufgewogen wird, dürfte letztlich Geschmackssache sein. Wir sind gespannt darauf, ob die neuen Sets dann mit anderen Punkten die Sache wieder gerade biegen können. Denn wenn sie möchten, kann Lego es ja auf jeden Fall.