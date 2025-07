LEGO Ideas: The Wizard of Oz & Avatar knacken 10.000er-Marke

Zwei weitere LEGO Ideas Projekte haben innerhalb kurzer Zeit die Marke von 10.000 Unterstützern überschritten und sind damit heiße Kandidaten für die zweite Review-Runde 2025. The Wizard of Oz (1939) von BRICK PROJECT sowie Avatar: The Last Airbender – Netflix von Ben Fank. Das Wizard of Oz-Set besteht aus 1.550 Teilen und zeigt den ikonischen Gelben Ziegelsteinweg, der sich durch die wichtigsten Filmszenen schlängelt – darunter Dorothys Begegnungen mit der Vogelscheuche, dem Blechmann, dem feigen Löwen und der bösen Hexe des Westens, bis hin zur Smaragdstadt. Das nostalgisch gehaltene Set trifft offensichtlich den Nerv vieler Fans des Klassikers von 1939.

Endlich auch Avatar und nein, nicht der von James Cameron

Mindestens ebenso populär zeigt sich Avatar: The Last Airbender, inspiriert von der Netflix-Realserie zum Animationshit. Das Projekt profitiert nicht nur vom aktuellen Serienhype, sondern auch von der starken Fanbasis der Originalserie. Bereits frühere Avatar-Sets stießen bei Fans auf große Begeisterung, und der Wunsch nach einer modernen Umsetzung scheint ungebrochen.nDer plötzliche Anstieg an erfolgreichen LEGO Ideas Projekten wird teilweise auf virale TikTok-Kampagnen zurückgeführt. User mobilisieren ihre Communities gezielt zur Unterstützung bestimmter Ideen, ein Trend, der mit dem Pusheen the Cat-Projekt begann und inzwischen zur Norm geworden ist. Die Folge: Immer mehr Projekte schaffen den Sprung über die 10.000-Stimmen-Marke, aktuell sind es bereits 85 in dieser Review-Runde.

Ob sich The Wizard of Oz oder Avatar letztlich als offizielle LEGO Sets durchsetzen können, entscheidet das Review-Team in den kommenden Monaten. Klar ist jedoch: Die Ideen-Vielfalt auf der Plattform war selten so groß, und der Einfluss sozialer Medien auf den Auswahlprozess wächst weiter.