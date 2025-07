LEGO stellt offiziellen Game Boy vor

LEGO hat es wieder getan: Nach der erfolgreichen Umsetzung der NES-Konsole bringt der dänische Spielwarenhersteller nun eine weitere Retro-Ikone in den Baustein-Kosmos, den originalen Nintendo Game Boy aus dem Jahr 1989.

Nostalgie pur

Das Set erscheint im Rahmen der beliebten LEGO Icons-Reihe und richtet sich an erwachsene Fans klassischer Videospielgeschichte. Es besteht aus 540 Teilen und besticht durch liebevolle Details, die dem Originalmodell in nichts nachstehen.

Der LEGO Game Boy ist im Maßstab 1:1 gehalten und misst in der Höhe etwa 12 cm. Neben dem klassischen grauen Gehäuse wurden auch die beweglichen Tasten (A, B, Start, Select) sowie das markante grüne Bildschirmfenster umgesetzt. Besonders clever: Im Inneren kann ein austauschbares Spielmodul verbaut werden, im Lieferumfang enthalten ist eine LEGO-Version von Tetris, das bekanntlich den Siegeszug des Handhelds einläutete.

Der obere Gehäuseteil lässt sich öffnen, um das Modul herauszunehmen oder zu tauschen, LEGO spricht hier von einer „haptischen Nostalgie-Erfahrung“, die besonders Sammler und Gaming-Fans ansprechen dürfte. Mit dem Game Boy setzt LEGO seine erfolgreiche Kooperation mit Nintendo fort. Bereits zuvor erschienen Sets zur Super Mario-Serie, das detailverliebte NES-Bauset, diverse Charaktere im Mario-Universum sowie ein interaktives LEGO Peach- und Mario-Abenteuer.

Lego x Nintendo geht weiter

Der Game Boy soll vor allem die Generation der 80er- und 90er-Kinder ansprechen, die mit dem Gerät aufgewachsen sind. Durch das hochwertige Design ist das Set nicht nur ein Spielzeug, sondern ein echtes Sammlerstück für Vitrinen und Schreibtische. Das Game-Boy-Set wird ab dem 1. Oktober 2025 im offiziellen LEGO Online-Shop sowie im Einzelhandel erhältlich sein. Der Preis liegt bei 59,99 Euro (UVP). LEGO Insiders können das Set bereits einige Tage vorher exklusiv vorbestellen.

Mit dem LEGO Game Boy erhalten Fans der klassischen Nintendo-Ära ein ikonisches Stück Videospielgeschichte in moderner Bauform. Wer schon beim Anblick der grauen Klotz-Silhouette Kindheitserinnerungen bekommt, dürfte an diesem Set kaum vorbeikommen. Wir bei Game2Gether.de freuen uns schon auf den Zusammenbau.