League of Legends Wettsponsoring: Riot Games öffnet die Tür

Riot Games, der Entwickler hinter den global erfolgreichen E-Sport-Titeln League of Legends (LoL) und VALORANT, hat offiziell das Wettsponsoring für Klasse-1-Teams in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in der EMEA-Region eingeführt. Mit dieser Entscheidung reagiert das Unternehmen auf eine jahrelange Forderung der Profi-Teams – und öffnet zugleich ein neues Kapitel für die finanzielle Zukunft des professionellen E-Sports.

Ein Wandel mit Verantwortung

Lange Zeit war Wettsponsoring im E-Sport tabu. Doch die Realität sieht anders aus: Wetten auf E-Sport-Veranstaltungen finden längst statt oft über unregulierte Anbieter. Laut Daten von Sportradar wurden allein im Jahr 2024 weltweit rund 10,7 Milliarden US-Dollar auf LoL Esports und die VALORANT Champions Tour (VCT) gesetzt. Über 70 % dieser Einsätze entfallen auf illegale Plattformen. Riot möchte mit der kontrollierten Öffnung nun für mehr Transparenz sorgen.

Die Einführung von League of Legends Wettsponsoring erfolgt deshalb unter klar definierten Rahmenbedingungen. Riot betont: Integrität, Spielerschutz und ein qualitativ hochwertiges Fanerlebnis stehen weiterhin an oberster Stelle.

Strenge Regeln und geprüfte Partner

Um die Wettbewerbsintegrität zu wahren, muss jeder potenzielle Wettanbieter zunächst durch Riot geprüft und genehmigt werden. Zudem sind die Teams verpflichtet, interne Integritätsprogramme zu entwickeln, die dem Schutz junger Zielgruppen, der Aufklärung über verantwortungsvolle Wettpraktiken und der Einhaltung von Richtlinien dienen.

Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist die Zusammenarbeit mit GRID, einem spezialisierten Anbieter für offizielle E-Sport-Daten. Durch diese Partnerschaft soll sichergestellt werden, dass sämtliche Daten aus verlässlichen Quellen stammen und keine Manipulationen ermöglichen.

League of Legends Wettsponsoring: Chancen für Teams

Das League of Legends Wettsponsoring soll vor allem eines bieten: neue Einnahmequellen für die Partnerteams. In Zeiten, in denen viele Organisationen finanziell unter Druck stehen, eröffnet die neue Sponsor-Kategorie wichtige Möglichkeiten zur Monetarisierung. Gleichzeitig stellt Riot klar: Die offiziellen Riot-Übertragungen und sozialen Kanäle bleiben frei von Wettwerbung. Trikots der Spieler dürfen keine Logos von Wettanbietern tragen. Die Entscheidung, wie Wettinhalte auf teaminternen Kanälen platziert werden, liegt bei den Teams unter Berücksichtigung der lokalen Gesetzgebung.

Nachhaltigkeit durch Reinvestition

Besonders bemerkenswert: Ein Teil der Einnahmen aus dem Wettsponsoring wird direkt in den Ausbau des Klasse-2-E-Sport-Systems investiert. Dazu zählen höhere Preisgelder, neue Turnierformate, Integritätsschulungen und Trainingsprogramme für aufstrebende Talente.

Das League of Legends Wettsponsoring notwendig?

Mit der kontrollierten Einführung des League of Legends Wettsponsorings setzt Riot Games ein deutliches Zeichen: Statt die Augen vor einer bestehenden Realität zu verschließen, übernimmt der Publisher Verantwortung für Spieler, Teams und Zuschauer. Durch klare Regeln, umfassende Prüfmechanismen und gezielte Reinvestitionen in die E-Sport-Struktur könnte dieses Modell beispielgebend für andere Ligen werden.

Ob dieser Schritt die gewünschte finanzielle Stabilität bringt, wird die Zukunft zeigen. Fest steht: Riot wagt sich in ein sensibles, aber wirtschaftlich relevantes Terrain mit Augenmaß und Weitblick, spielt dabei allerdings mit einem sehr heißen Feuer.

Abgesehen von den „Vorteilen für die Teams“ sind Sportwetten bzw. Wetten allgemein Glücksspiel und sollten daher mit Vorsicht behandelt werden. Die Wahrscheinlichkeit eine Spielsucht zu entwickeln ist sehr hoch.

Darüber zu informieren und transparent mit dem Thema Spielsucht umzugehen, wäre ein zusätzlicher und wichtiger Schritt.

