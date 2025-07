Inazuma Eleven: Victory Road wurde erneut verschoben

Fans der beliebten Fußball-RPG-Reihe Inazuma Eleven müssen sich erneut gedulden. Das ursprünglich für den 21. August geplante Inazuma Eleven: Victory Road wird nun am 13. November 2025 erscheinen. Die Nachricht kommt vom japanischen Entwicklerstudio Level-5, das sich mit einem offiziellen Statement zur Verschiebung geäußert hat.

Warum schon wieder?

Der Grund für die Verzögerung liegt laut Entwickler in einem deutlich umfangreicheren Spielinhalt als ursprünglich erwartet. Zusätzlich zum Mehraufwand bei der Lokalisierung in mehrere Sprachen seien auch noch laufende Arbeiten an der Sprachausgabe der Grund für den verschobenen Release. Man wolle sicherstellen, dass das finale Produkt den Erwartungen gerecht wird und höchste Qualität bietet. Level-5 entschuldigte sich bei der Community für die zusätzliche Wartezeit und bedankte sich gleichzeitig für die anhaltende Unterstützung. Trotz der langen Entwicklungszeit sei man nun in der finalen Phase angekommen, betont das Studio.

Die erneute Verschiebung dürfte bei vielen Fans Erinnerungen wecken. Die Inazuma Eleven-Reihe lässt bereits seit Jahren auf ein Comeback außerhalb von Nintendo-Plattformen warten. Doch nach dem erfolgreichen Launch von Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time scheint das Vertrauen in Level-5 wieder gewachsen zu sein. Viele Anhänger der Reihe nehmen die Verzögerung daher gelassen, in der Hoffnung, ein ausgereiftes Spielerlebnis zu erhalten.

Wenn alles nach Plan läuft, können Spieler ab dem 13. November endlich auf dem digitalen Fußballplatz loslegen, mit einem RPG, das klassische Sport-Action mit typischer Level-5-Erzählweise kombiniert.