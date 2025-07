Hello Kitty Island Adventure bringt eine Animal-Crossing-Alternative

Nach dem erfolgreichen Start auf Nintendo Switch und PC kommt der charmante Social-Sim-Titel Hello Kitty Island Adventure nun endlich auch auf die PlayStation 5. Entwickler Sunblink hat den PS5-Release für den 5. August 2025 angekündigt. Wer lieber auf eine physische Version wartet, kann sich auf den 29. August freuen. Dann erscheint der Titel auch als Disc-Edition im Handel. Eine PS4-Version ist ebenfalls in Planung, allerdings gibt es dazu derzeit noch kein genaues Veröffentlichungsdatum.

Das Spiel versetzt die Spieler in eine bunte und entspannte Welt, in der es darum geht, eine verlassene Themeninsel wiederaufzubauen und zu neuem Leben zu erwecken. Dabei übernimmt man die Rolle eines individuell gestaltbaren Avatars im unverkennbaren Sanrio-Stil. Im Zentrum stehen Freundschaft, Entdeckung und Kreativität, ganz ähnlich wie in Animal Crossing. Aber mit dem typischen Hello-Kitty-Charme. Auf der Insel trifft man zahlreiche bekannte Charaktere aus dem Sanrio-Universum. Darunter Hello Kitty, Kuromi, Cinnamoroll, Badtz-Maru, Chococat und viele weitere. Mit diesen Charakteren interagiert man auf vielfältige Weise. Man kann ihnen Geschenke machen, Quests erfüllen, gemeinsam Inselaktivitäten erleben oder ihre Hütten dekorieren, um neue Besucher auf die Insel zu locken. Je mehr man sich mit den Figuren anfreundet, desto mehr Inhalte und Geheimnisse werden freigeschaltet.

Es wird wieder cozy

Auch spielerisch wird einiges geboten. Neben dem sozialen Aspekt bietet Hello Kitty Island Adventure zahlreiche Freizeitbeschäftigungen wie Angeln, Kochen, das Sammeln von Kreaturen oder das Lösen von Rätseln. Es gibt außerdem eine riesige, offene Spielwelt mit verschiedenen Biomen zu erkunden. Wahlweise auch im Koop-Modus mit einem Freund oder einer Freundin. Die gemütliche Atmosphäre, gepaart mit liebevoll gestalteter Grafik und sanfter Musik, sorgt für ein rundum entspannendes Spielerlebnis. Schon bei seinem ursprünglichen Release auf der Nintendo Switch konnte das Spiel Kritiker und Fans gleichermaßen überzeugen. Die Metacritic-Wertung liegt bei soliden 80. Besonders hervorgehoben wurden die detailreiche Welt, die charmanten Charaktere sowie die gelungene Mischung aus bekannten Social-Sim-Mechaniken und neuen, frischen Ideen.

Der bevorstehende PS5-Release dürfte das Spiel einem noch breiteren Publikum zugänglich machen. Dank der leistungsstarken Hardware können sich Spieler auf flüssige Grafik, schnelle Ladezeiten und vermutlich einige visuelle Verbesserungen freuen. Auch wenn hierzu noch keine genauen technischen Details bekannt sind. Hello Kitty Island Adventure zeigt, dass Cozy Games weiterhin im Trend liegen und ihren Platz auf den großen Plattformen finden. Wer sich nach einem neuen Inselabenteuer sehnt und Freude an sanftem Gameplay und knuffigen Figuren hat, sollte den 5. August im Kalender markieren.