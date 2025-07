Helldivers 2 erscheint für Xbox Series X|S

Was noch vor wenigen Jahren undenkbar schien, ist inzwischen Realität: Sony veröffentlicht mit Helldivers 2einen seiner erfolgreichsten Titel auf der Xbox Series X|S. Der kooperative Third-Person-Shooter von Arrowhead Studios erscheint am 26. August 2025 auf Microsofts Konsole, veröffentlicht von PlayStation Publishing selbst.

Super Earth expandiert – jetzt auch auf Xbox

In einem offiziellen Post kündigte Arrowhead an, dass Xbox-Spieler bald ebenfalls für die glorreiche Sache von Super Earth kämpfen dürfen. Die Xbox-Version von Helldivers 2 ist bereits im Store zur Vorbestellung verfügbar, in der Standard Edition und der Super Citizen Edition. Die Portierung übernimmt laut offiziellen Angaben Nixxes Software, ein Studio, das Sony bereits bei mehreren erfolgreichen PC-Umsetzungen unterstützt hat.

Fan-Forderung wird Realität

Die Xbox-Portierung ist nicht ganz überraschend: Seit dem PS5-Release im Februar 2024 galt Helldivers 2 als durchschlagender Erfolg, sogar als das schnellstverkaufte First-Party-Spiel in Sonys Geschichte. Zahlreiche Xbox-Fans forderten öffentlich eine Version für ihre Plattform, inklusive Petitionen und Social-Media-Kampagnen.

Bereits im Oktober 2024 heizte ein Community Manager von Arrowhead die Gerüchteküche an: „Es liegt nicht an uns, sondern an Sony und Phil [Spencer], das auszuhandeln – aber hypothetisch ist es möglich.“ Nun scheint genau das geschehen zu sein.

Mehr Spieler, mehr Chaos, mehr Geschichten

Game Director Mikael Eriksson äußerte sich begeistert über die bevorstehende Xbox-Veröffentlichung: „Wir freuen uns riesig, noch mehr Helldivers in unser Spiel zu bringen. Je mehr Spieler, desto mehr Geschichten können wir erzählen – der Kampf für Super Earth hat gerade erst begonnen!“

Helldivers 2 wurde 2024 von Kritikern gefeiert. Auch unser Fazit fiel damals begeistert aus: „Ein kooperatives Chaos mit bestechender Gunplay-Qualität, bombastischer Inszenierung und einem der besten Multiplayer-Designs der letzten Jahre.“

Ein Wendepunkt für die Branche?

Dass Sony einen First-Party-Titel selbst auf Xbox veröffentlicht, ist mehr als ein einfaches Zugeständnis. Es signalisiert eine neue Offenheit in der Gaming-Landschaft, in der Plattformgrenzen zunehmend aufgeweicht werden. Dass sich dieser Kurs lohnt, zeigt die riesige Fanbasis von Helldivers 2, die auf Xbox wohl bald weiter anwachsen dürfte.