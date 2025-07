GTA 6: Das meist erwartete Spiel des Jahrzehnts nimmt endlich Gestalt an

Das Internet ist aktuell voll von Memes und Kommentaren darüber, was wir in unserer modernen Welt alles haben, bevor Rockstar GTA 6 veröffentlicht. In dieser Spannung zwischen Erwartung und Ungeduld, leicht sarkastisch, aber irgendwie auch ernst, befinden sich nun die Spieler, die am liebsten jetzt schon in der neuen Version von Grand Theft Auto zocken würden.

Es ist nämlich schon zwölf Jahre her, dass der Rekordhit GTA V veröffentlicht wurde. Und spätestens seitdem die neue Version angekündigt und dann immer wieder nach hinten verschoben wurde, gibt es jede Menge Spekulationen und auch das ein oder andere Leak dazu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Schon als der erste Trailer veröffentlicht wurde, bekam er 170 Millionen Aufrufe in kürzester Zeit und der Hype ist entsprechend intensiv. Wir als Fans haben hohe Erwartungen, aber können die überhaupt getroffen werden? Oder ist das alles wirklich nur leere Hoffnung?

Absolute Sicherheit dazu, was da kommt, haben wir noch nicht. Aber Mitte 2025 lässt sich schon ein genaueres Bild zeigen als noch zu Anfang des Jahres. GTA 6 wird revolutionär und wir schauen uns das Spiel hier mal genauer an.

Die Rückkehr nach Vice City

Das Ganze spielt wieder im fiktiven Bundesstaat Leonida, der ziemlich an Florida erinnert. Der Mittelpunkt ist Vice City, die Stadt, die wir schon gut kennen, die aber im neuen Spiel in eine ganze Region eingebunden wird. Darum herum gibt es Sumpfgebiete, die es auch in Florida geben könnte, kleine Orte und Inseln und ein hügeliges Hinterland.

Wer in Foren schon von Port Gellhorn, Grassrivers und Ambrosia gehört hat, weiß, dass da einiges auf uns zukommt. Rockstar will nämlich nicht mehr bloß eine spannende Kulisse, sondern eine glaubwürdige Welt erschaffen, die erstaunlich dynamisch ist und die Spieler so in den Bann zieht, als handle es sich um eine lebendige Umgebung, in die sie so richtig eintauchen und in der sie einiges verändern können.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In Vice City selbst erwarten die Spieler nicht nur neonbeleuchtete Straßen und tropisches Großstadtflair, sondern auch zahlreiche Aktivitäten wie Autorennen, Bootstouren, Nachtclubs und natürlich ein stilechtes Casino-Erlebnis, das fast schon an ein seriöses Online Casino Deutschland erinnert.

Eine Verbindung mit mehr als Kriminalität

In Vice City und darum herum unterwegs sind zwei Hauptfiguren. Bald kann man nämlich zum ersten Mal in der Geschichte von GTA auch mit einer weiblichen Protagonistin spielen. Ihr Name ist Lucia und neben dem männlichen Protagonisten Jason bringt sie nicht nur eine eigene kriminelle Vergangenheit mit, sondern auch eine ganz eigene Energie, die man schon im Trailer zu spüren bekommt.

Sie und Jason durchstreifen mit den Spielern Leonida und dabei läuft nicht immer alles rund. Sie sind mal unzertrennliches Team und mal voller Konflikte in ihrer Dynamik, fast wie eine moderne Version von Bonnie und Clyde, bei denen Liebe, Loyalität und Verrat miteinander kämpfen.

Was das Ganze besonders macht ist, dass der Spieler wieder zwischen den beiden Charakteren wechseln kann. Dieses Prinzip kennen wir schon aus GTA V, aber diesmal soll alles noch nahtloser ablaufen.

Manche Missionen lassen sich offenbar parallel erleben, je nachdem, mit wem man gerade unterwegs ist. Dadurch entsteht ein deutlich dichteres Erzählerlebnis, fast wie eine gut inszenierte Serie, in der man selbst Regie führt.

Und die Spielwelt wirkt dabei nicht nur größer, sie fühlt sich auch lebendiger an. Die Passanten reagieren auf das Wetter, verstecken sich bei Regen, feiern bei gutem Wetter oder holen ihr Smartphone raus, wenn irgendwo etwas passiert. Und das nicht einfach automatisch, ihre Reaktionen hängen tatsächlich davon ab, was gerade im Spiel passiert.

Auch die Polizei ist deutlich klüger geworden. Anstatt sofort mit Blaulicht durchzustarten, wird erst mal die Lage analysiert. Es gibt offenbar sogar Mechanismen, bei denen Verdächtige beobachtet oder Zeugen befragt werden. Das klassische Fünf-Sterne-System wird durch ein flexibleres Bedrohungsmodell ersetzt, bei dem sich die Eskalation natürlicher anfühlt, und unvorhersehbarer.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Rockstar will offenbar weg vom Arcade-Feeling hin zu einer Spielerfahrung, die sich echter anfühlt. Fahrzeuge sollen sich je nach Modell, Straßenbelag und Wetterlage unterschiedlich fahren, also keine Standardphysik mehr, sondern ein System, das Nähe zum echten Fahrverhalten bringt. Und wer zu schnell unterwegs ist, wird Unfälle nicht nur sehen, sondern auch spüren.

Spannend ist auch das neue Inventarsystem. Waffen und Ausrüstung lassen sich nicht mehr beliebig mit sich herumtragen. Was der Charakter trägt, muss tatsächlich Platz finden, ähnlich wie bei Red Dead Redemption 2. Das heißt, wer auf einen größeren Einsatz geht, muss vorher genau überlegen, was wirklich mitgenommen wird. Das bringt ein taktisches Element ins Spiel, das man so aus der Serie noch nicht kennt.

Was online passiert

Der Erfolg von GTA Online war gigantisch, und alles spricht dafür, dass Rockstar auch diesmal groß denkt. Der neue Multiplayer-Teil soll nicht einfach nur eine Neuauflage werden, sondern sich stetig weiterentwickeln. Denkbar sind Missionen, die sich mit der Jahreszeit ändern, Events, die spontan starten, und eine Stadt, die sich über Wochen und Monate verändert.

Interessant ist auch, dass es im Online-Modus möglicherweise eigene Geschichten für Spielercharaktere geben wird. Das bedeutet weniger Grind, mehr Story und damit ein GTA Online, das nicht nur vom Fortschritt, sondern auch vom Erleben lebt. Noch ist das nicht offiziell bestätigt, aber viele Hinweise deuten darauf hin.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Und wo zockt man? GTA 6 erscheint exklusiv für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Wer noch mit einer alten Konsole unterwegs ist, geht leer aus, dafür hebt Rockstar technisch ordentlich ab.

Die Trailer zeigen bereits eindrucksvolle Details bei Licht, Spiegelungen, Wasser und Vegetation. Gebäude sollen frei begehbar sein, Innenräume nahtlos in die Welt übergehen, und Ladezeiten fast vollständig verschwinden.

Speziell für die PlayStation 5 Pro soll es sogar eine optimierte Version mit höherer Bildrate geben. Gerüchte sprechen von stabilen 60 Bildern pro Sekunde und erweiterten Grafikmodi. Auch ein Bundle aus Konsole und Spiel ist denkbar.

Lange wurde gemunkelt, dass GTA 6 noch 2025 erscheint. Doch im Mai 2025 hat Rockstar selbst bestätigt, das Spiel kommt erst am 26. Mai 2026. Damit will man sich die nötige Zeit nehmen, um wirklich alles so umzusetzen, wie es geplant ist, ohne Kompromisse. Für Fans heißt das noch etwas mehr Geduld, aber wahrscheinlich auch ein noch besseres Spiel.

Dabei sieht es auch ganz danach aus, als würde GTA 6 die Preisgrenze nach oben verschieben. Aktuell wird darüber spekuliert, dass der Titel in der Standardversion bis zu 100 Dollar kosten könnte. Angesichts der Produktionskosten und des Umfangs wäre das keine Überraschung. Trotzdem, die Verkaufsprognosen sind gewaltig. Man rechnet mit mehreren Millionen Einheiten im ersten Jahr und Einnahmen in Milliardenhöhe.

GTA 6 könnte tatsächlich das Spiel werden, das eine neue Ära einleitet, mit tiefgründigen Charakteren, einer beeindruckenden Welt und technischen Neuerungen, die man bisher so noch nicht gesehen hat. Auch wenn wir noch ein bisschen warten müssen, die Richtung stimmt. Und alles deutet darauf hin, dass Rockstar uns 2026 ein Erlebnis liefert, das die lange Wartezeit mehr als rechtfertigt.