Ghost of Yōtei: Samurai-Hit mit neuem Gameplay-Deep-Dive

Weniger als 100 Tage vor Release hat Sony dem heiß erwarteten Nachfolger von Ghost of Tsushima eine eigene State of Play spendiert. In knapp 20 Minuten Gameplay gewährt der Deep Dive einen intensiven Einblick in das neue Abenteuer von Protagonistin Atsu. Inklusive Kämpfen, Erkundung und völlig neuer Präsentationsmodi.

Blutige Rache & eindrucksvolle Schauplätze

Im Mittelpunkt steht Atsu, die ähnlich wie einst Jin Sakai auf einem persönlichen Rachefeldzug befindet. Im gezeigten Gameplay kämpfen wir gegen Bosse, sitzen am Lagerfeuer, bereiten Fisch zu und erkunden die eindrucksvoll inszenierte Naturwelt von Yōtei. Dem neuen Schauplatz im feudalen Japan.

Drei visuelle Stile, vom Samurai-Epos bis zu Lo-Fi-Stimmung

Neben dem beliebten Kurosawa-Modus aus dem ersten Teil, der erneut in stilvollem Schwarz-Weiß daherkommt, bringt Ghost of Yōtei zwei neue visuelle Filter mit:

Miike-Modus : Inspiriert von Takashi Miikes brutalen Samurai-Filmen – mit viel Blut, Dreck und dramatischem Kontrast .

Watanabe-Modus: Ein entspannter, fast meditativer Modus mit Lo-Fi-Beats, perfekt zum Erkunden und Innehalten.

Zwei Limited Edition PS5-Bundles angekündigt

Zusätzlich zum Spiel wurden zwei Limited Edition PS5-Konsolen vorgestellt:

Gold Edition : PS5 im edlen Gold-Design mit detailreichen Verzierungen.

Black Edition: Das gleiche Design, jedoch in eleganter Schwarz-Gold-Kombination.

Beide Bundles erscheinen passend zum Release und beinhalten exklusive Designs und Ingame-Boni.

Ghost of Yōtei erscheint am 2. Oktober 2025, exklusiv für die PlayStation 5. Die neue State of Play zeigt eindrucksvoll, wie stark sich das Spiel vom Vorgänger emanzipiert. Mit mehr Stil, mehr Tiefe und ganz neuen Möglichkeiten für Präsentation und Atmosphäre.