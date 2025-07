Genshin Impact 5.8: Neue Sommerregion & Ineffa enthüllt

Die globale Marke für interaktive Unterhaltung HoYoverse hat die Veröffentlichung von Genshin Impact Version 5.8 mit dem Titel „Sommer! Hitze? Urlaub!“ für den 30. Juli angekündigt. Im Mittelpunkt steht dabei eine neue, dauerhaft verfügbare Sommerkarte: die Urlaubsanlage Leichtbrise, ein tropisches Inselparadies vor der Westküste Natlans, wo Salz in der Luft liegt, die Wellen rauschen und bunte Abenteuer auf Entdecker warten.

Neben dieser neuen Region erwartet die Spieler auch eine brandneue 5-Sterne-Figur: Ineffa, die erste Heldin aus Nod-Krai, sowie die Einführung der innovativen Reaktion „Mond unter Strom“, mit der die Geschichte dieses geheimnisvollen Landes ihren Auftakt nimmt.

Willkommen in der Urlaubsanlage Leichtbrise

Ab Version 5.8 können Reisende die lebhafte Urlaubsregion Leichtbrise erkunden, die sich derzeit noch im Testbetrieb befindet. Inmitten von Sandstränden, bunten Bauten und sonnigen Küsten begleiten bekannte Charaktere wie Bennett, Chasca, Mualani und sogar Venti die Spieler auf ihrer Reise. Alle Einzelheiten dazu werden im neuen Legendenauftrag „Sommer! Hitze? Urlaub!“ enthüllt.

Tatkräftige Unterstützung erhalten die Spieler dabei von den niedlichen Asha, den Maskottchen der Urlaubsanlage. Sie verleihen spezielle Fähigkeiten zur Fortbewegung, wie das Gleiten über Wasser oder kurzes Schweben und können mithilfe von Farb-Graffiti versteckte Rätsel lösen. Doch hinter der fröhlichen Kulisse verbirgt sich auch ein uraltes Geheimnis: Bakunawa, ein mythisches Wesen im Mare Jivaris, erwartet dort eine neue Herausforderung.

Sommerliche Minispiele & Belohnungen

In der gesamten Region warten abwechslungsreiche Saison-Events auf Entdecker. Ob beim Führen von Kau Kau und Akamai in „Gemeinsam reisen“, beim Zielen in „Scharfschützen im Sturm“, auf Musikpartys oder beim Graffiti-Sprayen mit den Asha, Spieler können „Sommerhitze“ sammeln und wertvolle Belohnungen freischalten. Dazu zählen unter anderem der exklusive 4-Sterne-Zweihänder „Geschmiedete Weisheit“ und Bennetts neues Outfit „Feurige Wanderung“.

Erste Heldin aus Nod-Krai: Ineffa

Mit Ineffa hält die erste spielbare Figur aus Nod-Krai Einzug in Genshin Impact. Der von der genialen Tüftlerin Ainokonstruierte Haushalts- und Kampfroboter begleitet die Spieler auf einer Entdeckungsreise durch Natlan, bei der das Geheimnis ihrer Herkunft und eine Verbindung zur Technik der uralten Drachenzivilisation ans Licht kommt.

Ineffa ist eine 5-Sterne-Elektro-Figur mit Stangenwaffe. Ihr Alleinstellungsmerkmal: die Fähigkeit, die neue Reaktion „Mond unter Strom“ auszulösen. Ist sie im Team, verwandeln sich herkömmliche „Unter Strom“-Reaktionen automatisch in diese neue Reaktionsform. Dabei entsteht eine Gewitterwolke, die Gegnern mit Elektro- und Hydro-Effekten kontinuierlich Schaden zufügt, inklusive kritischer Trefferchance.

Ineffa kann zudem ein Schild erzeugen und ihre clevere Helferin Birgitta beschwören. Diese fügt Gegnern regelmäßig Elektro-Flächenschaden zu und erhält zusätzliche Angriffskraft, wenn sich eine Gewitterwolke in der Nähe befindet.

Wunschgebete und neue Outfits

In der ersten Hälfte von Version 5.8 wird Ineffa erstmals über das Aktionsgebet verfügbar sein, gemeinsam mit einer Rückkehr von Citlali. In der zweiten Hälfte kehren dann Mualani und Chasca zurück.

Auch Yelan meldet sich mit einer neuen Geschichte zurück. Involviert in einen kniffligen Fall in Fontaine, tritt sie in einer neuen Fontaine-inspirierten Kleidung „Ruhiges Festmahl“ auf. Mithilfe einer besonderen Kamera sichert sie unsichtbare Spuren und ihre neue Garderobe ist für begrenzte Zeit im Shop mit Rabatt erhältlich.

Optimierungen & Verbesserungen

Version 5.8 bringt nicht nur neue Inhalte, sondern auch praktische Systemverbesserungen:

Video-Tutorials via Cloud-Streaming erleichtern das Erlernen neuer Figurenmechaniken.

Die Zielverfolgung bei Aufträgen wurde verbessert – ein Klick passt automatisch die Spielzeit an.

Das Ressourcen-Tracking zeigt nun übersichtlich, welche Charaktere welche lokalen Besonderheiten orten können.

Genshin Impact Version 5.8 erscheint am 30. Juli und bringt sommerliches Flair in die Welt von Teyvat. Dank Cross-Save und Multiplayer-Funktion können Spieler ihre Abenteuer auf PlayStation®, Xbox, PC, Android und iOS nahtlos fortsetzen. Das Spiel ist auf allen Plattformen ab 12 Jahren bzw. mit T (Teen) eingestuft.