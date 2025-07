Echoes of the End: Vielversprechendes Fantasy-Action-Adventure kommt Anfang August

Mit einem frischen Gameplay-Video und der offiziellen Ankündigung des Veröffentlichungstermins meldet sich Echoes of the End eindrucksvoll zurück. Deep Silver und das isländische Entwicklerstudio Myrkur Games haben heute bekannt gegeben, dass das storygetriebene Fantasy-Abenteuer am 12. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird. Parallel wurde ein über 17 Minuten langes Gameplay-Video veröffentlicht, das umfassende Eindrücke aus dem Spiel liefert.

Eine neue Fantasy-Welt mit emotionalem Kern

Echoes of the End entführt Spieler in die magische Welt von Aema, die mit beeindruckenden Landschaften, mysteriösen Ruinen und einer reichen Lore aufwartet. Im Zentrum der Geschichte steht Ryn, eine junge Frau mit besonderen Fähigkeiten, die sich auf eine persönliche Reise begibt, um ihren verschollenen Bruder Cor zu finden. Dabei wird sie mit ihrer eigenen Vergangenheit, politischen Intrigen und der gefährlichen Vestige Zara konfrontiert, einer weiteren Machtträgerin, die ihre eigenen Ziele verfolgt.

Das neue Gameplay-Video demonstriert viele der zentralen Mechaniken des Spiels. Spieler können sich auf magiebasierte Fähigkeiten, kreative Rätsellösungen, Umweltinteraktionen sowie eine Vielzahl an individuellen Begegnungen mit feindlichen Wesen freuen. Besonders auffällig ist die cineastische Inszenierung, die stark auf Dialoge, Mimik und Immersion setzt. Auch das Traversal, also die Bewegung durch die Spielwelt, wirkt dynamisch und vielseitig. Etwa durch Klettern, Springen oder die Nutzung magischer Kräfte zur Manipulation der Umgebung.

Kein Open World, aber viel Atmosphäre

Auch wenn sich das Spiel klar gegen den Trend der offenen Spielwelten positioniert und stattdessen auf eine lineare, erzählerisch fokussierte Struktur setzt, verspricht Echoes of the End dennoch ausreichend Freiraum für Erkundung und Entscheidungen. Laut den Entwicklern liegt der Fokus stark auf dem Erzählen einer emotional aufgeladenen, charakterzentrierten Geschichte. Was sich auch im Dialogdesign und der Gestaltung der Spielwelt widerspiegelt.

Echoes of the End erscheint am 12. August 2025 zum Preis von 39,99 USD bzw. 32,99 GBP. Ein Europreis wurde bisher nicht offiziell genannt, dürfte aber in einem ähnlichen Rahmen liegen..