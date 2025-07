EA Sports FC 26: Erstes Gameplay mit Zlatan auf dem Cover

EA Sports FC 26 steht in den Startlöchern und EA setzt erneut auf ein namhaftes Staraufgebot. Jude Bellingham von Real Madrid und Jamal Musiala vom FC Bayern München zieren die Cover der Standard-Edition. Zlatan Ibrahimović übernimmt die Hauptrolle auf dem Titelbild der Ultimate Edition. Der offizielle Release-Termin ist der 26. September 2025. Wer sich für die Ultimate Edition entscheidet, kann bereits ab dem 19. September loslegen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Inhaltlich verspricht EA eine deutliche Weiterentwicklung gegenüber dem Vorgänger. Die Entwickler sprechen von mehr Realismus, besserer Kontrolle, individuellerem Spielgefühl und vor allem einer stärkeren Einbindung der Community.

Fundamentale Gameplay-Überarbeitung mit Fokus auf Spielgefühl

„Powered by the FC Community“ lautet das Motto von EA Sports FC 26. Das Gameplay wurde an zentralen Stellen überarbeitet. Dabei habe laut EA das Feedback der Spielerschaft eine entscheidende Rolle gespielt. Zu den Verbesserungen zählen unter anderem ein flüssigeres Dribbling, reaktionsschnellere Steuerung und überarbeitete Laufkurven, die zu einem natürlicheren Spielverlauf beitragen sollen.

Auch das Verhalten der Torhüter wurde überarbeitet. Mithilfe von reinforcement-learning-basierten Algorithmen sollen Keeper sich nun intelligenter positionieren. Neue Animationen, insbesondere in Körpernähe, sowie erweiterte Spielstile und Spielerrollen sorgen für mehr Tiefe und Authentizität auf dem Platz. Für besonders ambitionierte Spieler wurde außerdem ein neuer „Competitive Gameplay“-Modus eingeführt. Dieser soll mehr Konsistenz und ein noch präziseres Steuerungserlebnis bieten, speziell für Modi wie Ultimate Team und Clubs.

Mehr Individualität in Karriere und Clubs

Der Karrieremodus erhält eine Generalüberholung. Sowohl im Manager- als auch im Spieler-Modus warten neue Archetypen, individuelle Entwicklungspfade und dynamische Herausforderungen. Spielerkarrieren sollen sich nun noch persönlicher und abwechslungsreicher gestalten lassen, inspiriert von den Karrieren echter Fußballlegenden. Auch der Clubs-Modus wird weiter ausgebaut. Neue Klassen und Anpassungsmöglichkeiten bieten mehr strategische Tiefe und fördern die Langzeitmotivation im Zusammenspiel mit Freunden. Regelmäßig rotierende Live-Events und neue Turnierformate sollen zusätzlich für frischen Wind sorgen.

Umfangreiche Lizenzen und echte Stadionatmosphäre

Mit über 20.000 lizenzierten Fußballern, mehr als 750 Vereinen, über 35 Ligen und zwölf Stadien zum Start liefert FC 26 erneut einen beeindruckenden Lizenzumfang. Realistische Werbebanden, Sponsoreneinblendungen und originalgetreue Stadionatmosphäre runden das Gesamtbild ab. John Shepherd, Vice President und General Manager bei EA Sports FC, erklärt:

„Wir sind selbst Spieler und genau das treibt uns an. FC 26 spiegelt unsere Leidenschaft wider – mit einem überarbeiteten Gameplay, dynamischen Karrieren und neuen Events. Wir freuen uns darauf, dass die Community das alles im September selbst erleben kann.“

Ob EA Sports FC 26 die Erwartungen erfüllt, wird sich noch zeigen. Die Richtung wirkt jedoch vielversprechend. Mit mehr Tiefe im Gameplay, stärkeren Individualisierungsoptionen und besserer technischer Umsetzung scheint der Titel einige Baustellen des Vorgängers anzugehen. Wer sich die Ultimate Edition sichert, kann schon sieben Tage früher loslegen. EA Sports FC 26 erscheint am 26. September 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC und Amazon Luna.