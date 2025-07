Drakantos: Closed Beta des Pixel-MMORPGs startet bald

Schon bald öffnet das kommende Pixel-Art-MMORPG Drakantos, vom brasilianischen Entwickler Wingeon Game Studios, seine Tore für ausgewählte Spieler – die Closed Beta steht kurz bevor. Das Interesse an dem nostalgisch anmutenden Online-Rollenspiel ist groß: Mehr als 300.000 Nutzer haben das Spiel bereits auf ihre Steam-Wunschliste gesetzt.

Was Drakantos von klassischen MMOs unterscheidet: Statt einen eigenen Charakter zu erstellen und ihm eine Klasse zuzuweisen, wählen Spieler aus einem Kader vorgefertigter Heldenfiguren, mit denen sie die magische Welt von Eldras erkunden. Jeder der über 20 verfügbaren Helden lässt sich optisch anpassen – mit verschiedenen Frisuren, Helmen, Rüstungen und weiteren Individualisierungsoptionen.

Abenteuer im Retro-Stil

Ein zentrales Spielelement sind die mehr als 100 handgefertigten, instanzierten Dungeons, die an klassische Dungeon Crawler erinnern sollen. Sie können über die Taverne der Abenteurergilde betreten werden und bieten Dynamische Events: feindliche Invasionen, optionale Nebenquests, versteckte Truhen, Kolosseum-Kämpfe und natürlich epische Bossgegner. Dabei ist alles im niedlichen Retro-Pixel-Art Look gehalten und erinnert dabei an alte JRPGs wie Final Fantasy und Co.

Closed Beta startet am 25. Juli

Die geschlossene Testphase von Drakantos beginnt am 25. Juli 2025 um 15:00 Uhr und läuft bis zum 27. Juli 2025. Wer mitspielen möchte, kann sich jetzt über die Steam-Seite des Spiels anmelden – einfach auf „Request Access“ klicken. Werdet ihr ausgewählt, könnt ihr zusätzlich Freunde zur Beta einladen – vorausgesetzt, ihr seid seit mindestens 30 Tagen auf Steam miteinander befreundet. Die ersten Einladungen werden bereits morgen verschickt.

Wann Drakantos für alle zugänglich sein wird, steht derzeit noch nicht fest, jedoch soll das Spiel zum Release Free-2-Play sein. Die Closed Beta soll jedoch einen ersten, spannenden Vorgeschmack auf das bieten, was Spieler im finalen Release erwartet. Neugierig? Anbei haben wir den aktuellen Trailer für euch: