Dorfromantik erscheint im August für PlayStation & Xbox

Der friedliche Puzzle-Strategie-Hit Dorfromantik erscheint bald auch für Konsolen. Wie Publisher Headup und das Berliner Entwicklerstudio Toukana Interactive offiziell bekannt gegeben haben, wird das charmante Aufbauspiel am 14. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Nach dem erfolgreichen PC-Launch in der Early-Access-Phase im Jahr 2021 und dem späteren Release für die Nintendo Switch im September 2022, feiert das vielfach ausgezeichnete Spiel nun endlich auch sein Debüt auf den großen Konsolenplattformen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Was ist Dorfromantik?

Dorfromantik ist ein entspannendes Aufbauspiel mit Puzzle-Elementen, das durch eine einzigartige Mischung aus Strategie und beruhigendem Gameplay besticht. Ziel ist es, Landschaftskacheln so geschickt wie möglich aneinanderzureihen. Warum? Um harmonische Dörfer, Wälder, Flüsse und Felder zu erschaffen. Für besonders gut platzierte Plättchen gibt es Punkte und wer es taktisch angeht, kann versuchen, immer neue Highscores zu knacken.

Trotz seiner ruhigen Optik bietet Dorfromantik erstaunlich viel Tiefgang. Spezielle Aufgaben durch Objekte wie Windmühlen, Züge oder Wildtiere sorgen für zusätzliche Ziele, bei deren Erfüllung neue Plättchen freigeschaltet werden. Wer seine Landschaft geschickt erweitert, entdeckt neue Biome und langfristige Herausforderungen, die mit weiteren Inhalten belohnt werden. Das Spiel verzichtet dabei bewusst auf stressige Mechaniken wie Ressourcenmanagement, Handel oder Kämpfe. Stattdessen steht das kreative Bauen und der entspannte Spielfluss im Vordergrund.

Verschiedene Spielmodi für jeden Geschmack

Ob im schnellen Spielmodus für zwischendurch, im anspruchsvollen Hard Mode oder ganz entspannt im Creative Mode, Dorfromantik bietet für jeden Spieltyp das passende Erlebnis. Dank Custom Mode können auch eigene Regelwerke erstellt und mit der Community geteilt werden. Zusätzlich wartet der Monthly Mode jeden Monat mit einer neuen Herausforderung. Mit seinem handgemalten Grafikstil, der an ein Brettspiel erinnert, und einem liebevollen Soundtrack lädt Dorfromantik zum Abschalten und Träumen ein, jetzt bald auch auf Konsole.