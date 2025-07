Directive 8020 verschiebt sich durch Entlassungen

Supermassive Games, das britische Entwicklerstudio hinter erfolgreichen narrativen Horrorspielen wie Until Dawn, The Quarry sowie der The Dark Pictures Anthology, hat eine schwierige, aber aus Sicht der Studioführung notwendige Entscheidung getroffen. Das kommende Science-Fiction-Horrorspiel Directive 8020 wird nicht wie ursprünglich geplant erscheinen, sondern auf die erste Hälfte des Jahres 2026 verschoben. Im Zuge dessen kam es außerdem zu Entlassungen innerhalb des Teams: Bis zu 36 Mitarbeitende mussten das Unternehmen verlassen.

Eine schwierige Situation für das Studio

In einem offiziellen Statement wandte sich das Studio über soziale Medien an die Community. „Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen, und wir wissen, wie schwierig diese Situation für alle Betroffenen ist. Unsere höchste Priorität liegt nun darin, allen entlassenen Mitarbeitenden unsere volle Unterstützung zukommen zu lassen.“

Der Schritt erfolgt in einer Phase, in der sich Supermassive Games mit gleich mehreren Titeln in der Entwicklung befindet. Directive 8020, das im Rahmen der zweiten Staffel der Dark Pictures Anthology angekündigt wurde, soll eine neue Richtung einschlagen und sich stärker auf Sci-Fi-Horror im Weltall konzentrieren. Eine stilistische Abkehr vom bisherigen übernatürlichen und psychologischen Horror der ersten Staffel. Erste Einblicke in das Spiel zeigten eine düstere, bedrohliche Atmosphäre an Bord eines Raumschiffs, in dem nichts so ist, wie es scheint. Die bisherigen Reaktionen auf das Spielkonzept und das Setting waren laut Studio vielversprechend. Mit der zusätzlichen Entwicklungszeit möchte man die Qualität weiter verbessern und sicherstellen, dass Fans der Reihe eine „bestmögliche Erfahrung“ geboten wird. Die Entwickler betonen, dass der Schritt notwendig war, um den eigenen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden.

Supermassive bleibt optimistisch

Trotz der Verzögerung bei Directive 8020 gibt es auch eine positive Nachricht. Das parallel in Entwicklung befindliche Little Nightmares 3 sei von den Umstrukturierungen nicht betroffen. Der Third-Person-Horrorplattform-Titel, der von vielen Fans mit Spannung erwartet wird, befindet sich weiterhin planmäßig in der Produktion. Und soll am 10. Oktober 2025 veröffentlicht werden. Supermassive Games hat sich in den letzten Jahren durch seine interaktiven Erzählformate mit verzweigten Handlungssträngen und bedeutungsvollen Entscheidungen einen festen Platz im Horrorgenre erarbeitet. Die Verschiebung von Directive 8020 zeigt jedoch, dass selbst etablierte Studios mit wirtschaftlichem Druck und Entwicklungsherausforderungen zu kämpfen haben.

Wie es mit Directive 8020 konkret weitergeht und ob es in den kommenden Monaten weitere Einblicke in die Entwicklung geben wird, bleibt abzuwarten. Fans hoffen nun auf neue Trailer, Screenshots oder Dev-Updates. Die mehr über den Fortschritt des ambitionierten Projekts verraten.