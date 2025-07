Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 legt diese Woche los

Das Warten hat ein Ende: Entwickler CyberConnect2 hat einen brandneuen Trailer zu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 veröffentlicht und gleichzeitig den Starttermin für den Early Access bekannt gegeben. Bereits ab dem 31. Juli 2025 dürfen Vorbesteller loslegen, der reguläre Release erfolgt dann am 5. August für PC, PlayStation und Xbox.

Story, Kämpfe und Anime-Flair

Wie schon der erste Teil basiert Hinokami Chronicles 2 auf dem weltweit erfolgreichen Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba von Koyoharu Gotōge. Die Fortsetzung soll die Geschichte rund um Tanjirō Kamado weiterführen, inklusive zahlreicher ikonischer Szenen, emotionaler Momente und dramatischer Kämpfe. Spielerisch erwartet euch eine Mischung aus Adventure- und Fighting-Game-Elementen. Während ihr euch durch die Story bewegt, warten immer wieder spektakuläre Bosskämpfe und 1v1-Duelle auf euch. Dabei setzt das Spiel erneut auf stylische Cel-Shading-Grafik, originalgetreue Animationen und den mitreißenden Soundtrack aus dem Anime.

Early Access für Vorbesteller

Wer das Spiel digital vorbestellt, erhält fünf Tage früheren Zugang zum Spiel und kann sich somit bereits ab dem 31. Juli in die ersten Kapitel stürzen. Ob es zusätzliche Boni wie exklusive Skins oder Ingame-Währung gibt, ist noch nicht offiziell bekannt – wir halten euch auf dem Laufenden. Der neue Trailer steht ganz unter dem Motto:„The trials, the battles… have all led to this. Relive the journey of Tanjiro Kamado in Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2!“

Zu sehen sind einige zentrale Figuren, beeindruckende Kampfanimationen und emotionale Zwischensequenzen, ein Fest für Fans der Vorlage.

Verfügbarkeit und Plattformen

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 erscheint am 5. August 2025 für:

PlayStation 5

PlayStation 4

Xbox Series X|S

Xbox One

PC (Steam)

Ob es auch wieder eine Switch-Version wie beim ersten Teil geben wird, ist bislang nicht bestätigt.mMit Hinokami Chronicles 2 geht die Videospieladaption von Demon Slayer in die nächste Runde – mit noch mehr Action, Story-Inhalten und emotionalem Tiefgang. Wer den Anime liebt oder ein Faible für stylische Action-Spiele mit Herz hat, sollte sich dieses Spiel unbedingt vormerken.