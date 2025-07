Cyberpunk 2077: Update 2.3 bringt neue Quests, Fahrzeuge & AutoDrive-Feature

CD Projekt RED hat das nächste große Update für Cyberpunk 2077 angekündigt. Version 2.3 erscheint heute am 17. Juli 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Apple-Silicon-Macs (mit mindestens 16 GB RAM), die Nintendo Switch 2 wird zu einem späteren Zeitpunkt bedient. Das Update bringt zahlreiche neue Inhalte und technische Verbesserungen mit sich, darunter neue Quests, Fahrzeuge, ein erweitertes Fotomodus-Toolset und erstmals ein vollständig automatisiertes Fahr-Feature.

Mit dem Update 2.3 führt CD Projekt RED ein oft gewünschtes Komfort-Feature ein: AutoDrive. Besitzer eines Fahrzeugs können jetzt einfach einen Zielort auf der Karte markieren und sich automatisch dorthin navigieren lassen, ganz ohne Lenkrad oder Controller. Wer es luxuriöser mag, kann zudem ein Delamain-Taxi rufen, ein Ziel auswählen und sich vom berühmten KI-gesteuerten Chauffeur durch Night City fahren lassen. Während der Fahrt stehen mehrere Kameraperspektiven zur Verfügung, um die neongetränkte Metropole in cineastischer Atmosphäre zu genießen.

Neue Fahrzeuge und Inhalte

Spieler, die lieber selbst das Steuer übernehmen, dürfen sich auf neue Fahrzeuge freuen. Neben einem frischen Motorrad kommen drei neue Autos ins Spiel. Darunter der Yaiba Semimaru, bekannt aus dem Comic Cyberpunk 2077: Kickdown. Die Fahrzeuge lassen sich durch das Abschließen neuer Quests freischalten. Fotografie-Fans erhalten mit Version 2.3 viele neue Optionen. Im Fotomodus lässt sich nun gezielt das Wetter und die Tageszeit verändern, um das perfekte Motiv zu kreieren. Zudem stehen neue Posen, Outfits, Sticker, Rahmen sowie erweiterte Steuerungsmöglichkeiten für NPCs zur Verfügung. Darunter Blickrichtung, Kopf- und Schulterhaltung. Damit lässt sich jede Szene noch gezielter inszenieren.

Technische Neuerungen

Neben spielerischen Inhalten bringt das Update auch technische Verbesserungen. Dazu zählen unter anderem Unterstützung für Variable Refresh Rate (VRR) auf Konsolen. AMD FSR 4 sowie AMD FSR 3.1 Frame Generation, Intel XeSS 2.0 und verbesserte HDR-Einstellungen. Die vollständigen technischen Details finden sich in den offiziellen Patch Notes von CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 Update 2.3 erscheint am 17. Juli 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und moderne Mac-Modelle mit Apple Silicon. Nutzer der Nintendo Switch 2 müssen sich noch etwas gedulden. Für die Last-Gen-Konsolen PlayStation 4 und Xbox One ist das Update hingegen nicht verfügbar. Wer die Cyberpunk 2077: Ultimate Edition auf Mac oder Konsole besitzt, kann ebenfalls ab dem 17. Juli von allen neuen Inhalten profitieren. Das Spiel selbst ist aktuell für PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One sowie PC über Steam, Epic Games Store und GOG erhältlich.