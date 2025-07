CaDa präsentiert das springende Yangwang U9 Supercar Modell

Das renommierte Modellbaulabel CaDA hat sein neuestes Highlight vorgestellt: das detailgetreue 1 : 8 BYD Yangwang U9 Supercar C64011W Brick‑Modell mit 3.671 Teilen. Die beeindruckenden technischen Daten und Features machen das Set zu einem Traum für Auto‑Fans, Klemmbaustein-Menschen und RC‑Modellbauer.

Technische Daten & Ausstattung

Maßstab und Größe : 1 : 8, bei einer Gesamtlänge von ca. 60,3 cm, Breite 29,4 cm und Höhe 16 cm

Butterfly‑Türen für spielerisches Öffnen und Schließen.

Künstlerische Details : Gummireifen, individuell einstellbare Federung, zentral arretiertes Achssystem für stabile Fahreigenschaften.

Antrieb & Steuerung: Fernsteuerung mit wiederaufladbarer Lithium‐Ion‑Batterie (7,4 V), vier L‑Motoren, fünf Servomotoren, LED‑Beleuchtung und einem 3‑in‑1 Hub.

RC‑Features & Fahrspaß

Das Modellfahrzeug mit RC‑Modul kann beschleunigen, lenken und sogar „tanken“– sprich tankartige Wendemanöver vollziehen. Das originale BYD Yangwang U9‑Design ist bekannt für seine aktive Federung, die Sprünge über Bodenunebenheiten ermöglicht, ein Effekt, den auch dieses Modell simuliert.

UVP : ca. 449,99 USD

Aktionspreis : rund 309,99 USD bzw. 284,99 Euro

Veröffentlichung: exklusiv über den CaDA-Webshop und ausgewählte Modellbauhändler.

Modell im Kontext

Der reale Yangwang U9 ist ein rein elektrisch angetriebener Supersportwagen von BYD mit einem 0–100 km/h‑Sprint in 2,36 Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von rund 392 km/h. Entwickelt von Designer Wolfgang Egger, setzt das Fahrzeug neue Maßstäbe hinsichtlich Sprintleistung, Aerodynamik und Technik. Zudem verfügt es über eine aktive Federung namens DiSus‑X, die Sprungmanöver ermöglicht.

Das CaDA‑Modell kombiniert technisches Modellbau‑Handwerk mit RC‑Spaß und massiver Detailtreue. Ob als Ausstellungsstück oder fahrbereites Show‑Modell, es überzeugt durch seine Größe, Mechanik und ästhetische Anlehnung an den echten Yangwang U9. Besonders Modellfans mit Interesse an Technik und RC‑Funktion werden hier auf ihre Kosten kommen. Wer sich für elektrifizierte Supersportwagen interessiert und Freude am Modellbau hat, sollte das CaDA 1 : 8 BYD Yangwang U9 Supercar im Blick behalten.