Beneath wird eine Mischung aus Lovecraft & F.E.A.R.

Das 2023 angekündigte Horrorprojekt Beneath nimmt nun Kurs auf Konsolen und PC. Entwickelt von den Brüdern Bruno und Ricardo Cesteiro, liefert der Titel klassische Shooter-Mechanik in einem verstörend-atmosphärischen Setting, inspiriert von Genregrößen wie F.E.A.R. und Call of Cthulhu.

Albtraum unter dem Meer

In Beneath schlüpfen Spieler in die Rolle des erfahrenen Tauchers Noah Quinn, dessen scheinbar routinierte Tiefsee-Expedition in einem Höllentrip endet. Eingeschlossen auf dem Meeresgrund, muss er sich uralten Schrecken und seinem eigenen Verstand stellen. Der Ozean wird zur feindseligen Arena, bedrohlich, einsam, fremdartig. Ein uraltes Wesen, wahrscheinlich mit Tentakeln, bedroht nicht nur Quinns Leben, sondern auch sein geistiges Wohlbefinden. Ressourcen sind knapp, Munitionsmangel ist an der Tagesordnung. In dieser Welt gilt nur eins: Überleben.

Klassischer Shooter trifft auf kosmischen Wahnsinn

Statt auf Multiplayer oder Live-Service-Elemente setzt Beneath auf eine fokussierte, narrative Einzelspieler-Kampagne. Keine Mikrotransaktionen, keine Online-Modi – stattdessen klassische Gunplay-Action, verbunden mit subtiler Horroratmosphäre und psychologischem Druck. Die Entwickler versprechen eine intensive, storygetriebene Erfahrung, bei der Munition ebenso wichtig ist wie die Fähigkeit, klar zu denken – denn Wahnsinn ist hier mehr als nur ein Thema. Gegnerische Kreaturen, mysteriöse Ereignisse und ein dunkles Komplott lassen Spieler schnell an der Realität zweifeln.

Technische Highlights für Konsolenspieler

Besonders spannend für PS5-Spieler: Beneath wird haptisches Feedback und adaptive Trigger unterstützen. Auf der PlayStation 5 Pro kommen zudem visuelle Verbesserungen per PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) zum Einsatz, um das düstere Setting noch eindrucksvoller zu gestalten. Veröffentlicht wird der Titel für:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PC (Steam)

Ein konkreter Releasetermin steht aktuell noch aus, allerdings wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der bereits einen verstörenden Vorgeschmack auf das Gameplay liefert.nMit Beneath erwartet uns ein vielversprechender Titel für Horror-Fans, die Wert auf Atmosphäre, Story und klassischen Einzelspieler-Survival legen. Ganz ohne moderne Schnörkel wie Live-Service-Elemente oder überflüssige Ingame-Käufe.