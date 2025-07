Aztecs: The Last Sun – Early Access-Start für den strategischen City-Builder mit Survival-Faktor

Das polnische Entwicklerstudio Play2Chill und Publisher Toplitz Productions enthüllen gemeinsam den Veröffentlichungstermin für ihr neues Strategiespiel: Am 28. August 2025 startet „Aztecs: The Last Sun“ in den Early Access.

Mehr als nur ein City-Builder

In der Rolle eines ehrgeizigen Azteken-Anführers bist du entschlossen, den legendären Stadtstaat Tenochtitlan zu errichten. Doch rasch wird deutlich: Dieses Spiel geht weit über klassische Aufbausimulationen hinaus und taucht tief ein in die Welt der aztekischen Mythologie und des Überlebenskampfes.

Entscheidungen mit großer Tragweite stehen bevor. Jede Aktion prägt nicht nur deinen Ruf als Herrscher, sondern kann auch das Wohlergehen deiner Bevölkerung gefährden. Die Grenzen zwischen Güte und Grausamkeit verschwimmen und deine Urteilsfähigkeit wird auf die Probe gestellt.

Wenn die Nacht hereinbricht

Sobald die Dunkelheit über die Stadt fällt, verändert sich das Spiel dramatisch: Die Mondgöttin entfesselt ihren Zorn, und einzig die mystische Blutzone bietet Schutz. Doch dieser Schutz hat seinen Preis. Deine Priester müssen unermüdlich dafür sorgen, dass der Vorrat an Lebensenergie nicht versiegt, denn ohne ihn ist das Ende unausweichlich. Fällt der Tempel, ist auch Tenochtitlan verloren.

„Aztecs: The Last Sun“ vereint strategischen Städtebau und intensives Survival-Spiel. Tagsüber stärkst du deine Gesellschaft, errichtest Bauwerke und triffst komplexe Entscheidungen. Nachts kämpfst du gegen scheinbar übermächtige Feinde und versuchst, deine Zivilisation zu bewahren.

Kannst du den Göttern trotzen und dein Volk zu Ruhm und Größe führen?