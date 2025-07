Arbeitet FromSoftware gerade an Bloodborne 2?

Die Gerüchteküche brodelt. Laut neuen Informationen arbeitet FromSoftware an einem geheimen Multi-Plattform-Projekt, das sich bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden soll. Unter dem Codenamen „FMC“ entwickelt, könnte der Titel bereits 2026 erscheinen oder sogar früher.

Der Bericht stammt von mp1st (via VGC), wo spekuliert wird, dass es sich bei FMC um ein neues Dark Souls-Projekt handeln könnte oder vielleicht sogar um den heiligen Gral vieler Fans: Bloodborne 2. Offiziell bestätigt ist natürlich nichts, aber der Buchstabe F in FromSoftwares interner Codierung wurde in der Vergangenheit häufig für Dark Souls– oder Armored Core-Titel verwendet.

Oder ein Remaster von Dark Souls 3?

Manche Stimmen vermuten hingegen ein Remaster von Dark Souls 3, das ebenfalls unter diesem Codenamen laufen könnte. Andere halten eine Erweiterung zu Armored Core VI: Fires of Rubicon für wahrscheinlich. Doch was auch immer FMC am Ende sein wird, der Hype ist real. Aktuell hat FromSoftware noch genug auf dem Tisch. Die DLC-Erweiterung für Elden Ring: Nightreign ist in vollem Gange und mit The Duskbloods steht auch ein Multiplayer-Titel für die Nintendo Switch 2 an. Dennoch scheint FMC eine große Sache zu sein. Vielleicht größer als alles, was das Studio seit Elden Ring angepackt hat.

Ob wir 2026 wirklich Bloodborne 2 in den Händen halten oder „nur“ ein neues Soulslike bekommen, bleibt abzuwarten. Aber klar ist: Die Soulsborne-Welt hält den Atem an.