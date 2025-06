World of Tanks bringt den Königstiger zum TANKFEST 2025

Nach einem Jahr intensiver Planung und internationaler Zusammenarbeit zwischen World of Tanks, The Tank Museum und dem Musée des Blindés im französischen Saumur ist es endlich so weit: Der weltweit einzige fahrbereite Königstiger hat britischen Boden erreicht, pünktlich zum TANKFEST 2025, der größten und renommiertesten Ausstellung historischer Militärfahrzeuge weltweit.

Mit technischer Präzision und großer Hingabe hat das Musée des Blindés den Königstiger restauriert und in einen voll funktionsfähigen Zustand versetzt. In enger Kooperation mit World of Tanks hat The Tank Museum den aufwendigen und sicheren Transport des fast 70 Tonnen schweren Panzers über den Ärmelkanal organisiert. World of Tanks, Hauptsponsor des TANKFEST, übernahm die Finanzierung und logistische Umsetzung des Transfers zwischen den beiden Museen.

Die Geschichte des Königstigers

Als 1944 die alliierten Streitkräfte in der Normandie landeten, trafen sie auf immer fortschrittlichere deutsche Panzertechnik. Der Tiger II, besser bekannt als Königstiger, kombinierte die massive Panzerung des Tiger I mit der überlegenen Feuerkraft der 88-mm-Kanone KwK 43 L/71. Diese konnte gegnerische Panzer auf beeindruckende Distanzen durchschlagen. Mit fast 70 Tonnen Gewicht war der Königstiger nicht nur ein Fahrzeug, er war eine mobile Festung.

Obwohl nur etwa 490 Exemplare gebaut wurden, hinterließ der Königstiger auf den Schlachtfeldern einen bleibenden Eindruck. Sein erster Einsatz erfolgte während der Kämpfe in der Normandie, später spielte er eine zentrale Rolle in der Ardennenoffensive.

Doch das technische Meisterwerk hatte seine Tücken: Das enorme Gewicht führte zu mechanischen Ausfällen, und chronischer Treibstoffmangel schränkte die Einsatzfähigkeit stark ein. Viele Königstiger wurden deshalb von ihren eigenen Besatzungen aufgegeben oder zerstört, um sie nicht dem Feind zu überlassen. In gut vorbereiteten Verteidigungsstellungen jedoch konnten sie ganze feindliche Verbände aufhalten.

Heute existieren weltweit nur noch wenige Exemplare und nur ein einziger Königstiger ist noch fahrtüchtig.

Erleben Sie den Königstiger live

Tausende Besucherinnen und Besucher werden beim TANKFEST 2025 in Zusammenarbeit mit World of Tanks dabei sein, wenn der Königstiger live in Aktion gezeigt wird.

Nik Wyness, Marketingchef des The Tank Museum, betont:

„Unsere Besucher werden begeistert sein, dieses seltene Fahrzeug aus dem Zweiten Weltkrieg aus nächster Nähe zu erleben. Wir legen großen Wert darauf, beim TANKFEST immer etwas zu bieten, das es so noch nie zu sehen gab. Unser Dank gilt unseren französischen Partnern – und World of Tanks –, die dieses Erlebnis möglich gemacht haben.“

Auch Richard Cutland, Head of Military Relations bei Wargaming, freut sich:

„Wir sind stolz, dieses bedeutende Projekt gemeinsam mit unseren Museumspartnern zu unterstützen. Für Fans von Militärtechnik und Spieler von World of Tanks wird das ein einmaliges Erlebnis. Obwohl das TANKFEST 2025 bereits ausverkauft ist, gibt es die Möglichkeit, den Königstiger live in Aktion zu sehen – über den offiziellen Livestream auf dem YouTube-Kanal des The Tank Museum, am Sonntag, den 29. Juni, ab 13 Uhr.“

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.

Exklusives Merchandise zum TANKFEST 2025

Zur Feier dieses besonderen Ereignisses präsentiert Wargaming eine exklusive TANKFEST-Kollektion, ein Muss für Panzerliebhaber weltweit. Erhältlich vor Ort während des Events oder online im World of Tanks Store.

Die Kollektion bietet eine Auswahl an hochwertigen Fanartikeln: von T-Shirts und Kapuzenpullovern bis hin zu Mousepads, Tassen, Trinkbechern und Tragetaschen, alles im Design rund um schwere Maschinen und den legendären Königstiger.

Mehr Infos und Online-Bestellung unter: https://worldoftanksstore.eu/