Warhammer Skulls Festival 2025 – Rekorde und massig Content für den Imperator

Das beliebte Warhammer Skulls Showcase hat in diesem Jahr alle bisherigen Zuschauerrekorde übertroffen. Über 30 Millionen Aufrufe erzielte das Event insgesamt, während die einzelnen Trailer auf 15 Millionen Klicks kamen.

Das jährliche Festival der Warhammer-Videospiele eröffnete in diesem Sommer die Saison der Spiele-Showcases – mit einigen großen Ankündigungen darunter Warhammer 40,000: Dark Heresy, Dawn of War – Definitive Edition, Boltgun 2 sowie der Space Marine Master Crafted Edition. Zudem konnten sich Fans auf eine Woche voller Rabatte und Free-to-Play-Titel freuen.

Nach dem erfolgreichen Reveal von Warhammer 40,000: Dark Heresy hat Owlcat Games nun den Lex Imperialis DLC für Rogue Trader veröffentlicht. Spieler können ab sofort den neuen Begleiter Solomorne Anthar, einen erfahrenen Offizier der Arbites, samt seines Cyber-Mastiff an ihrer Seite erleben. Abgerundet wird das DLC mit rund 15 Stunden neuer Handlung.

„Es ist ein großartiger Zeitpunkt für neue Spieler, sich in Rogue Trader ins Abenteuer zu stürzen. Unser nächster großer Titel, Warhammer 40,000: Dark Heresy, wurde ebenfalls unglaublich gut aufgenommen – die Aufmerksamkeit und die Menge der Fragen, die wir bereits erhalten haben, waren bemerkenswert. Wir planen in den kommenden Monaten weitere Details bekannt zu geben, also bleibt dran“, so Anatoly Shestov, Executive Producer bei Owlcat Games.

Auch bei Warhammer 40,000: Darktide gibt es Neuigkeiten: Auch hier halten die Arbites in einem neuen DLC Einzug ins Spiel. Der Adeptus Arbites ist die erste neue Klasse seit Release des Spieles.

Executive Producer Juan Martinez kommentiert: „Die Ankündigung der Arbites-Klasse bei Skulls war ein unglaublicher Moment für uns und die Community. Die Resonanz war phänomenal. Seit dem Teaser gab es eine Menge Spekulationen. Als es dann endlich rauskam, haben wir die Begeisterung der Community wirklich gespürt und ich denke, wir haben die Erwartungen übertroffen. Die Klasse wurde erst gestern veröffentlicht und wir sehen bereits jetzt, wie Darktide-Spieler uns mit Builds für ihre Arbites überraschen. Es ist erstaunlich zu sehen, dass die Klasse so schnell so viel Zuspruch von der Community bekommt, das zeigt wirklich, wie sehr die Arbites die Wünsche der Community erfüllen. “

Zum krönenden Abschluss der Warhammer-Woche wurden auch neue Inhalte für Space Marine 2 angekündigt: Am 26. Juni erscheint der kostenlose PvE-Belagerungsmodus. Besitzer des Season Pass können sich zudem auf exklusive kosmetische Inhalte freuen – darunter das White Scars Chapter Pack und das Blood Angels Cosmetic Pack. Unseren Test zu Space Marine 2 findet Ihr hier.

Bereits vor dieser Veröffentlichungswelle erschien die Space Marine Master Crafted Edition für PC, Xbox und via Game Pass. Auch in Blood Bowl ging es zur Sache – dort stürmt das Khorne-Team das Spielfeld der neunten Season.

Das Warhammer Skulls Festival feiert 2026 sein zehnjähriges Bestehen – und wird mit Sicherheit gebührend zurückkehren.