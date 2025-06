The Expanse: Osiris Reborn – Sci-Fi-RPG im Stil von Mass Effect

Mit The Expanse: Osiris Reborn haben die Entwickler von Owlcat Games (Warhammer 40K: Rogue Trader) ihr neuestes Projekt enthüllt. Ein erzählerisch geprägtes Sci-Fi-Action-RPG in der Welt der beliebten TV-Serie The Expanse. Spielende dürfen sich auf eine epische Geschichte über Loyalität, Überleben und schwere Entscheidungen freuen, ganz im Geiste der legendären Mass Effect-Reihe, die als großer Einfluss dient.

In The Expanse: Osiris Reborn übernehmt ihr die Rolle eines Pinkwater Security-Söldners, der auf der berüchtigten Eros Station gestrandet ist. Mitten in einem tödlichen Lockdown. Von dort aus beginnt eure Reise durch ein zerrüttetes Sonnensystem, in dem politische Spannungen, rivalisierende Fraktionen und persönliche Motive ständig miteinander kollidieren. Im Zentrum steht eine gänzlich neue Geschichte, die jedoch tief in der Lore der Serie verwurzelt ist. Ihr stellt eure eigene Crew zusammen, übernehmt das Kommando über ein hochmodernes Raumschiff und entscheidet durch euer Handeln, welchen Kurs eure Geschichte nimmt.

Rollenspiel trifft Action, mit Squad-System und Entscheidungen

Inspiriert vom goldenen Zeitalter erzählstarker Sci-Fi-Rollenspiele setzt Osiris Reborn auf ein modernes Deckungssystem im Third-Person-Stil, bei dem ihr gemeinsam mit zwei Squad-Mitgliedern taktisch vorgehen könnt. Jeder eurer Gefährten bringt seine eigene Vergangenheit, Persönlichkeit und Agenda mit. Und eure Führungsqualitäten beeinflussen nicht nur das Teamgefüge, sondern auch die Welt um euch herum.

Zudem könnt ihr euren Captain selbst erstellen, inklusive wählbarem Hintergrund (Earther, Martian oder Belter). Dies ermöglicht zusätzliche Dialogoptionen und unterschiedliche Perspektiven auf die politischen Konflikte im Sonnensystem.

Mass Effect als große Inspirationsquelle

Creative Director Alexander Mishulin beschreibt das Projekt als lang gehegten Traum des Teams: „The Expanse ist das perfekte Universum für ein erwachsenes, komplexes und erzählerisch starkes Rollenspiel. Unsere Geschichte ist reif, emotional und setzt auf bedeutungsvolle Entscheidungen. Wir freuen uns enorm, dieses Projekt mit der Community zu teilen.“

Auch Game Designerin Yuliya Chernenko nennt Mass Effect als maßgebliche Inspiration:

„Viele im Team sind mit der Trilogie aufgewachsen. Sie hat uns stark geprägt. Wir möchten das Erbe weiterführen – mit einem Spiel, das sich moderner anfühlt, aber genauso tief in der Science-Fiction verwurzelt ist.“

Technisch wird The Expanse: Osiris Reborn auf die Unreal Engine 5 setzen, mit filmreifer Inszenierung, detaillierten Schauplätzen wie Ganymed, Ceres, Mars und Luna, und dynamischen Licht- und Physikeffekten. Die Entwickler versprechen eine immersionsstarke Welt mit hohem Wiederspielwert und romantischen Nebenhandlungen, die eure Bindung zu bestimmten Charakteren vertiefen können.