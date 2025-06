Terminator 2D: No Fate: Retro-Vibes mit modernem Feinschliff

Reef Entertainment hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Terminator 2D: No Fate veröffentlicht. Der Titel von Bitmap Bureau wirkt fast wie ein verlorenes Mega-Drive-Spiel aus den frühen 90er-Jahren und könnte sich als echter Geheimtipp für Retro-Fans entpuppen. In dem rund vierminütigen Video, das exklusiv über IGN vorgestellt wurde, führt Lead Designer Mike Tucker durch erste Spielszenen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

John Connor gegen Skynet im klassischen Run-and-Gun-Stil

Der Trailer zeigt erstmals längeres Gameplay rund um John Connor, der sich im futuristischen Krieg gegen Skynet behauptet. Seine Level setzen auf klassischen Run-and-Gun-Gameplay, inspiriert von Klassikern wie Contra, Metal Slug, Shinobi, Rolling Thunder und ESWAT. John kann mächtige Bomben werfen, mit einer Ausweichrolle Angriffen entkommen und in Deckung gehen, um taktisch vorzugehen.

Terminator 2D: No Fate bietet insgesamt drei spielbare Charaktere. Neben John Connor kämpfen Spieler auch als Sarah Connor, deren Level in den 1990er-Jahren angesiedelt sind. Statt Bomben setzt sie auf Nahkampfangriffe und führt schnelle Slides aus, um Hindernisse zu überwinden. Auch der legendäre T-800 wird im Laufe des Spiels steuerbar sein. Die Handlung wechselt zwischen Zukunftskrieg und Gegenwart und bietet so unterschiedliche Perspektiven auf den Kampf gegen Skynet.

Abwechslung durch Fahrzeuge und Bosskämpfe

Laut Entwickler Mike Tucker wird der Großteil des Spiels aus klassischen Action-Stages bestehen, doch es wird auch andere Abschnitte geben, um das Gameplay aufzulockern. So sind etwa Fahrzeug-Passagen geplant sowie eine Beat-’em-up-Szene in einer Biker-Bar. Auch große Bosskämpfe kommen nicht zu kurz, unter anderem ist ein gewaltiger Mech-Gegner namens Centurion zu sehen.

Trotz seiner klaren Orientierung an der 16-Bit-Ära geht Terminator 2D: No Fate technisch weit über die damaligen Möglichkeiten hinaus. Die Pixelgrafik ist extrem detailliert, und die Animationen wirken flüssiger und hochwertiger als bei seinen offensichtlichen Vorbildern aus der Mega-Drive-Zeit. Auch musikalisch und akustisch orientiert sich das Spiel an klassischen Actiontiteln, ohne auf moderne Soundqualität zu verzichten.

Ein Leckerbissen für Retro-Fans

Terminator 2D: No Fate verspricht ein nostalgisches, aber gleichzeitig frisches Actionerlebnis für Fans klassischer 2D-Run-and-Gun-Spiele. Mit drei spielbaren Charakteren, abwechslungsreichen Leveln, starken Bossen und einem charmanten Retro-Stil könnte Capcom hier ein echtes Highlight für Genre-Fans liefern. Das Spiel erscheint am 5. September für alle aktuellen Plattformen.