TAMAGOTCHI PLAZA erscheint für die Nintendo Switch 2

TAMAGOTCHI PLAZA, der neuste Teil der Spiele-Reihe TAMAGOTCHI CONNECTION: CORNER SHOP, erscheint am 27. Juni für die Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Hier übernehmen die Spielenden verschiedene Läden in Tamahiko Town und können so mit über 100 verschiedenen Tamagotchis interagieren. Es gilt mehr als ein Dutzend verschiedener Läden zu erweitern und den Ruf in der Stadt auszubauen. In der Nintendo-Switch-2-Version kommt auch die neue Mausfunktion der Konsole zum Einsatz. Darüber hinaus sind beide Spielversionen mit dem Tamagotchi Uni kompatibel.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die TAMAGOTCHI PLAZA Nintendo Switch 2 Edition erweitert das Spielerlebnis mit drei neuen Geschäften und erhöht so die Gesamtzahl auf 15. Zu den besonderen Ergänzungen zählen ein Sushi-Restaurant, das die Bewegungssteuerung des Joy-Con 2 integriert, ein Shuriken-Laden mit Geschicklichkeitselementen sowie eine Kombination aus Sushi- und Shuriken-Shop, die schnelle Reflexe erfordert.

Spielende, die bereits die ursprüngliche Nintendo Switch-Version besitzen, haben die Möglichkeit, über ein kostenpflichtiges Upgrade-Paket auf die Inhalte der Switch 2 Edition zuzugreifen. Die exklusiven Features werden freigeschaltet, sobald im Spiel auf das neue Nintendo Switch 2-System gewechselt wird.

1 von 6

Das Gameplay bleibt der bewährten Mechanik der Reihe treu: Die Spielenden eröffnen und verwalten verschiedene Geschäfte, betreuen über 100 Tamagotchi-Charaktere und steigern den Ruf von Tamahiko Town, um die Stadt auf das bevorstehende Tamagotchi-Fest vorzubereiten, das vom großen Gotchi-König angekündigt wurde. Neben bekannten Einrichtungen wie der Zahnarztpraxis kommen neue Shops hinzu, darunter ein Teesalon und ein Brillengeschäft. Einige Läden bieten kooperative Minispiele für zwei Spieler im lokalen Mehrspielermodus.

Darüber hinaus ermöglicht TAMAGOTCHI PLAZA die Verbindung mit dem Tamagotchi Uni-Gerät, wodurch exklusive Inhalte freigeschaltet werden, die im Basisspiel nicht enthalten sind. Das Gerät ist separat erhältlich und möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.