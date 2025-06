Stellar Blade: PC-Modding-Szene explodiert nach Release

Nach dem erfolgreichen Launch der PC-Version von Stellar Blade hat sich rund um den Titel ein regelrechter Modding-Boom entwickelt. Die Community zeigt sich dabei ausgesprochen kreativ und in manchen Fällen auch äußerst gewagt.

Von neuen Outfits bis zu absurden Modifikationen

Zahlreiche Mods sind bereits kurz nach dem PC-Release verfügbar. Viele davon nehmen Änderungen am Outfit der Protagonistin Eve vor, insbesondere das Entfernen ihres ikonischen Nanosuits steht bei Fans hoch im Kurs. Doch die Modding-Szene beschränkt sich längst nicht nur auf kosmetische Veränderungen.

So wurden unter anderem Mods veröffentlicht, die:

Das Startmenü in animierte Hentai-Sequenzen verwandeln

Die Spielfigur schwanger erscheinen lassen

Eves Hände durch Füße ersetzen

Diese skurrilen und oft grenzwertigen Anpassungen zeigen, wie schnell und vielfältig sich die PC-Community des Spiels angenommen hat. Dass Stellar Blade in dieser Hinsicht zum Spielplatz für Modder werden würde, kam für viele Beobachter wenig überraschend, auch Entwickler Shift Up hatte in der Vergangenheit bereits humorvoll auf die Möglichkeiten der PC-Version angespielt.

Nicht alles ist anzüglich: Auch kreative Designs vorhanden

Abseits der erotisch oder bizarr angehauchten Inhalte gibt es jedoch auch Mods mit echtem Stilgefühl. So wurden etwa Outfits erstellt, die von Darkstalkers‘ Morrigan oder der Sailor Moon-Reihe inspiriert sind, gelungene Alternativen für Fans, die sich nach mehr Vielfalt in der Charaktergestaltung sehnen.

Mit dem Release auf dem PC wurde Stellar Blade von der Community sofort als Modding-Ziel angenommen. Die Geschwindigkeit und Anzahl der verfügbaren Anpassungen sind beeindruckend, werfen aber auch Fragen zur Moderation und inhaltlichen Grenzen auf. Wer sich in die Welt der Stellar Blade-Mods stürzen will, sollte auf Plattformen wie Nexus Mods nicht nur Entdeckungsfreude, sondern auch ein gewisses Maß an Toleranz mitbringen, denn der Content reicht von kreativ über kurios bis hin zu grenzüberschreitend.