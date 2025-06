SEGA veröffentlicht versehentlich Verkaufszahlen

In einem internen Bericht, der offenbar unbeabsichtigt öffentlich gemacht wurde, hat SEGA detaillierte Verkaufszahlen zu mehreren seiner Top-Marken preisgegeben. Die Liste umfasst unter anderem Titel aus den beliebten Reihen Persona, Sonic und Like a Dragon und bietet interessante Einblicke in den kommerziellen Erfolg (oder Misserfolg) der letzten Jahre.

Persona 5 Royal bleibt Umsatzmotor

Der wohl größte Erfolg bleibt Persona 5 Royal, das seit seiner Erstveröffentlichung im Jahr 2020 weltweit beeindruckende 7,25 Millionen Einheiten verkauft hat. Das Spiel erschien ursprünglich für PlayStation und wurde 2022 auch für Xbox veröffentlicht. Der Titel gilt inzwischen als Aushängeschild des modernen JRPG-Genres und bleibt ein Verkaufsschlager für ATLUS und SEGA.

Sonic-Reihe mit soliden Zahlen

Auch SEGAs blauer Igel fährt solide Erfolge ein. Sonic Frontiers konnte seit seiner Veröffentlichung im November 2022 über 4,5 Millionen Einheiten absetzen. Sonic Superstars kam immerhin auf 2,43 Millionen Verkäufe, während das etwas ältere Team Sonic Racing mit 3,5 Millionen Einheiten besonders positiv überrascht – gute Voraussetzungen für den Nachfolger Sonic Racing: CrossWorlds, der im September erscheinen soll.

Like a Dragon: Starke Kritik, durchwachsene Verkäufe

Weniger erfreulich fällt die Bilanz bei der Like a Dragon-Reihe aus. Trotz großer Beliebtheit bei Kritikern und Fans blieb der kommerzielle Durchbruch in den letzten Releases aus. Like a Dragon: Infinite Wealth, das im Januar 2024 erschien, kommt bislang auf lediglich 1,66 Millionen verkaufte Einheiten. Noch schwächer lief es für das Spin-off Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, das mit 960.000 Einheiten unter der Millionenmarke blieb. Zum Vergleich: Yakuza: Like a Dragon (2020) steht bei 2,86 Millionen Verkäufen und bleibt damit bislang der stärkste Titel der „neuen Ära“.

Einblicke vor offizieller Bekanntgabe durch SEGA

Die versehentlich veröffentlichten Daten wurden offenbar aus einem Geschäftsbericht oder internen SEGA-Dokument übernommen. Und anschließend rasch wieder entfernt. Dennoch kursieren die Zahlen inzwischen in der Gaming-Community und bieten interessante Hinweise darauf, wo SEGA künftig seinen Fokus setzen könnte – etwa mehr Investitionen in Persona und Sonic, während man bei Like a Dragon möglicherweise über die Ausrichtung und Vermarktung nachdenken wird.