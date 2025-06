Resident Evil Requiem zeigt erstes Gameplay

In einem ausführlichen Entwickler-Showcase hat Capcom erstmals Gameplay-Szenen aus dem kommenden Horror-Titel Resident Evil Requiem präsentiert. Das Spiel erscheint am 27. Februar 2026 und wird voraussichtlich auf der Gamescom 2025 erstmals spielbar sein.

Resident Evil zeigt neue Heldin und düstere Atmosphäre

Im Rahmen der neuesten Capcom Spotlight-Ausgabe gewährte das Entwicklerteam Einblicke in mehrere Gameplay-Ausschnitte, sowohl aus der Ego-Perspektive als auch in klassischer Third-Person-Ansicht. Spieler:innen dürfen dabei jederzeit zwischen den beiden Sichtweisen wechseln. Die Hauptfigur Grace Ashcroft erkundet im gezeigten Material dunkle Korridore mit einem Feuerzeug in der Hand und betritt später eine weitläufige Eingangshalle, stimmungsvoll inszeniert und klar an den Survival-Horror-Wurzeln der Serie orientiert.

30 Jahre nach Raccoon City, neue Geschichte, neue Perspektive

Resident Evil Requiem spielt 30 Jahre nach der Zerstörung von Raccoon City. Serienveteran Leon S. Kennedy wird in einem Entwicklerinterview zwar erwähnt, ist aber nicht spielbar. Das Team erklärt, dass Leon durch seine zahlreichen Erlebnisse zu abgeklärt wäre, um sich in Requiem noch wirklich zu fürchten, ein frischer Charakter wie Grace ermögliche es, Angst und Orientierungslosigkeit authentischer darzustellen.

Capcom plant die nächste große Präsentation von Resident Evil Requiem auf der Gamescom 2025, wo der Titel laut Entwicklerteam spielbar sein wird. Das macht die Messe zu einem wichtigen Meilenstein in der weiteren Promotion des Spiels.

Klassischer Horror in neuem Gewand

Mit einer brandneuen Protagonistin, wählbarer Kameraperspektive und dem Setting in einer düsteren, post-apokalyptischen Welt. Resident Evil Requiem scheint klassischen Survival-Horror mit modernen Gameplay-Ideen zu verbinden. Fans dürfen gespannt sein, wie Capcom das Erbe der Reihe weiterentwickelt.