Ready or Not erscheint im Juli für PS5 und Xbox Series X|S

Der taktische Hardcore-Shooter Ready or Not vom Entwickler Void Interactive verlässt die PC-Exklusivität und feiert am 15. Juli 2025 seinen offiziellen Konsolenrelease auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Konsolenversion bringt das intensive SWAT-Erlebnis mitsamt neuen Inhalten und exklusiven Boni für Vorbesteller.

Authentischer SWAT-Einsatz in Los Sueños

In Ready or Not schlüpft ihr in die Rolle eines Elite-Mitglieds eines SWAT-Teams, das in der fiktiven US-Großstadt Los Sueños gegen bewaffnete Kriminelle, Geiselnahmen und gefährliche Einsätze vorgeht. Der Fokus liegt auf realistischer, taktischer Planung, Teamkoordination und extrem spannungsgeladener Umsetzung. Wahlweise allein mit KI-Kameraden oder im Koop mit bis zu fünf Spielenden.

Zum Start stehen euch 18 abwechslungsreiche Missionen zur Verfügung, die mit der kostenlosen Erweiterung „Los Sueños Stories“ um zwei zusätzliche Einsätze ergänzt werden. Jedes Szenario verlangt präzises Vorgehen, Fingerspitzengefühl bei Verhören sowie den taktisch korrekten Einsatz von originalgetreuer SWAT-Ausrüstung und Waffen. Parallel zur Konsolenveröffentlichung erscheinen auch zwei kostenpflichtige DLC-Pakete, die sechs weitere Einsätze sowie den UH-60 Support-Helikopter einführen. Perfekt für Luftunterstützung bei brenzligen Situationen.

Wer das Spiel vorbestellt, erhält darüber hinaus Zugriff auf exklusive Ausrüstung, darunter:

M32A1 Granatwerfer

MK-V Pistole

590M Schrotflinte

Diese mächtigen Tools dürften euch in besonders harten Missionen einen Vorteil verschaffen, sofern sie verantwortungsvoll eingesetzt werden.

Konsolenfassung von Ready or Not mit Feinschliff

Die Umsetzung für PS5 und Xbox Series X|S wurde speziell optimiert und soll laut Entwicklerteam stabiles Gameplay mit hoher visueller Qualität bieten. Features wie flüssige Framerates, angepasste Steuerung und schnelle Ladezeiten stehen im Fokus. Ebenso wie eine möglichst immersionsstarke Audio-Kulisse.