PS2-Geheimtipp modernisiert – Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Mit Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army bringen ATLUS und SEGA ein echtes Kultspiel der Shin-Megami-Tensei-Reihe in überarbeiteter Form zurück. Der Titel, der ursprünglich 2006 unter Shin Megami Tensei: Devil Summoner – Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army exklusiv für die PlayStation 2 erschien, feiert am 19. Juni 2025 sein Remaster-Debüt auf Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S sowie PC via Steam. Hoffentlich folgt auch bald Teil 2 in ähnlicher Form.

ATLUS hat außerdem eine Videoreihe namens „The Principles of Raidou“ veröffentlicht, die das Spiel umfassend vorstellt. Die drei Episoden behandeln die Welt, die Dämonen-Mechaniken sowie Kampfsystem und Story. Besonders interessant: Laut offizieller Q&A gibt es auch plattformspezifische Features und Informationen zum Speicherdaten-Transfer, was besonders für Fans der Originalversion spannend sein dürfte.

Eine düstere Detektivgeschichte in der Taisho-Ära

Die Handlung spielt im alternativen Jahr Taisho 20 – ein von technischen Fortschritten und gesellschaftlichem Umbruch geprägtes Tokio. Die Bevölkerung ahnt nichts von den dunklen Mächten, die sich im Verborgenen regen. In dieser Welt übernimmt der Spieler die Rolle von Raidou Kuzunoha XIV, einem jungen Devil Summoner, der unter dem Deckmantel eines Detektiv-Assistenten für das Narumi Detective Bureau arbeitet. Seine wahre Aufgabe: die Stadt mit Hilfe beschworener Dämonen vor übernatürlichen Bedrohungen zu schützen.

Die Geschichte beginnt mit einem rätselhaften Anruf von Kaya Daidouji, der Erbin einer angesehenen Familie. Kurz darauf wird sie von der Militärpolizei entführt – ein Fall, der Raidou tief in ein Netz aus Verschwörungen, Experimenten und dämonischen Machenschaften zieht.

Neue Inhalte & Features für Raidou Remastered

Neben grafischen Verbesserungen auf HD-Niveau und überarbeitetem Sounddesign mit einer kompletten Vertonung, ähnlich zum Remaster zu Shin Megami Tensei Nocturne bietet das Remaster zahlreiche neue Features:

Verbesserte Steuerung und optimiertes Kampfsystem

Neue Dämonen und Fusionen, inklusive QoL-Upgrades bei der Dämonenverwaltung

Digitale Deluxe Edition mit zusätzlichen Dämonen, Artbook und Bonus-Quests

Mit Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army erwartet Fans ein atmosphärisch dichtes Action-RPG mit Detektiv-Flair, Dämonenfusionen und einer einzigartigen Mischung aus Retro-Setting und düsterer Urban-Fantasy. Ein Muss für alle Shin-Megami-Tensei-Fans – und für jene, die es noch werden wollen.