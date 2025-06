Pokémon-WM 2025: Merch enthüllt + Alle Sieger der NIAC

Die Pokémon-Saison 2025 schreitet mit großen Schritten in Richtung Anaheim, Kalifornien voran. Am vergangenen Wochenende wurden in New Orleans die besten Spieler der nordamerikanischen Pokémon-Internationalmeisterschaften (NIAC) gekrönt. In spannenden Turnieren zu Pokémon Karmesin & Purpur, dem Pokémon-Sammelkartenspiel (TCG), Pokémon GO und Pokémon UNITE haben sich die Champions in ihren jeweiligen Altersklassen durchgesetzt. Auch gibt es Neuigkeiten rund um den Pokémon Merch zur kommenden WM.

Exklusive Vorschau: Merchandise der Pokémon-Weltmeisterschaften 2025

Ein echtes Highlight für Fans war die exklusive Enthüllung des neuen Merchandise für die Pokémon-Weltmeisterschaften 2025. Während der Abschlusszeremonie konnten Besucher und Stream-Zuschauer erstmals einen Blick auf folgende Produkte werfen:

Das offizielle Pikachu-Plüschtier 2025

Die exklusive Pikachu-Weltmeisterschafts-Promokarte

Das Willkommenspaket für WM-Teilnehmer

Diese Artikel werden später in diesem Jahr im Pokémon Center Store der Pokémon-Weltmeisterschaften in Anaheim erhältlich sein. Mehr Informationen folgen in Kürze – Pokémon-Fans dürfen gespannt sein!

Sieger der Nordamerika-Internationals 2025 im Überblick

Pokémon Karmesin & Purpur – Videospiel

Junioren:

🥇 Joaquin Roquett (USA)

🥈 Izhaq Hoggui (Frankreich)

Senioren:

🥇 Isaac Moreira (Brasilien)

🥈 Apollo Stephens (USA)

Meisterklasse:

🥇 Federico Camporesi (Italien)

🥈 Marco Hemantha Kaludura Silva (Italien)

Pokémon TCG – Sammelkartenspiel

Junioren:

🥇 Annabelle Oono (USA)

🥈 Kenji Oono (USA)

Senioren:

🥇 Gabriel Fernandez (Brasilien)

🥈 Omar Cortes (USA)

Meisterklasse:

🥇 Isaiah Bradner (USA)

🥈 Riley Mckay (Kanada)

Pokémon GO

🥇 Payden “ItsAXN” Bingham (USA)

🥈 Ilam “Ilqm” Rojas Guerrero (USA)

Pokémon UNITE

🥇 Team Luminosity (Nordamerika)

🥈 Team Revelation (Nordamerika)

Nächster Halt: Pokémon-Weltmeisterschaften 2025 in Anaheim

Nach dem Turnierwochenende ist klar: Anaheim wird der heißeste Ort für Pokémon-Fans 2025. Dort finden im Sommer die offiziellen Pokémon-Weltmeisterschaften statt – mit neuen Matches, exklusivem Merchandise und großem Rahmenprogramm.

