Pokémon NIAC 2025 – so verfolgst du das Event

Fans von Pokémon TCG, Pokémon-Videospielen, Pokémon GO und Pokémon UNITE aufgepasst! Vom 13. bis 15. Juni 2025 versammelt sich die Elite der Pokémon-Community im Ernest N. Morial Convention Center in New Orleans, um bei den Pokémon NAIC (Pokémon-Internationalmeisterschaften Nordamerika) 2025 um Ruhm, Ehre und die Qualifikation für die Pokémon-Weltmeisterschaften in Anaheim zu kämpfen.

Ob im Pokémon-Sammelkartenspiel (TCG), bei den VGC-Kämpfen, in der Arena von UNITE oder den spannungsgeladenen Matches von GO – dieses Turnier ist das Highlight des Sommers für alle Trainer und eSports-Fans!

Livestream: Sei hautnah bei der Pokémon NIAC dabei – mit exklusiven digitalen Belohnungen

Erlebe das gesamte Event live auf Twitch und YouTube – direkt von zu Hause aus. Und das Beste: Wer über die offiziellen Kanäle oder ausgewählte Co-Streamer einschaltet, kann sich auf digitale In-Game-Giveaways für Pokémon Karmesin & Purpur, Pokémon TCG Live, Pokémon GO und Pokémon UNITE freuen.

Der Stream startet täglich um 15:00 Uhr MESZ

Streaming-Zeitplan

Pokémon-Videospielmeisterschaften (VGC)

Twitch.tv/Pokemon | YouTube.com/Pokemon

Kommentatoren: Lou Akcoş-Cromie, Len Deuel, Rosemary Kelley, u.a.

13. & 14. Juni: 15:00 – 2:00 Uhr

15. Juni (Finale): 21:30 Uhr

TCG

Twitch.tv/PokemonTCG | YouTube.com/Pokemon

Kommentatoren: Chip Richey, Kyle Sabelhaus, u.a.

13. & 14. Juni: 15:00 – 2:00 Uhr

15. Juni (Finale): 18:00 Uhr

Pokémon GO

Twitch.tv/PokemonGO | YouTube.com/Pokemon

Kommentatoren: Martijn Versteeg, Caleb Peng, u.a.

13. & 14. Juni: 15:00 – 1:00 Uhr

15. Juni (Finale): 16:30 Uhr

Pokémon UNITE

Twitch.tv/PokemonUNITE | YouTube.com/PokemonUNITE

Kommentatoren: Spragels, Doobsnax, Wonderchef, u.a.

13. Juni: 15:00 – 22:00 Uhr

14. Juni: 15:00 – 1:00 Uhr

15. Juni (Finale): 15:00 Uhr

Exklusive digitale Pokémon-Giveaways

Während der Streams rund um die Pokémon NAIC erhalten Zuschauer digitale Belohnungen in verschiedenen Pokémon-Titeln. Alle Informationen zur Einlösung der Items gibt es hier.

Aktuelle Updates zu den Nordamerika-Meisterschaften findest du ebenfalls auf der offiziellen Website. Für alles rund um das Play! Pokémon-Programm, besuche Pokemon.com/de/play-pokemon.

Tipp für Trainer: Merke dir das Wochenende im Kalender vor und verpasse nicht die vielleicht besten Pokémon-Matches des Jahres!

Auch interessant: Pokémon-Legenden: Z-A – Release-Tag steht fest