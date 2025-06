POCO präsentiert das F7

Die Technologiemarke POCO, besonders beliebt bei der jungen und technikaffinen Generation, erweitert ihre im März vorgestellte F7-Serie um ein neues Modell: das POCO F7. In enger Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, Inc. wurde das Smartphone mit der leistungsstarken Snapdragon® 8s Gen 4 Mobile Platform ausgestattet. Diese neue Plattform bringt Flaggschiff-Leistung und hohe Energieeffizienz in ein breiter zugängliches Preissegment und setzt damit neue Maßstäbe in seiner Klasse.

Ein besonderes Designmerkmal des POCO F7 ist die neue Cyber Silver Edition, die mit einem auffälligen Snapdragon®-Logo auf der Rückseite versehen ist. Sie steht sinnbildlich für die Verbindung von technischer Höchstleistung und einem futuristischen, charakterstarken Look. Passend dazu präsentiert POCO mit Rydr seinen ersten virtuellen Avatar, der Geschwindigkeit, Kontrolle und Intelligenz verkörpert und damit die Markenwerte in digitaler Form weiterträgt.

Starker Prozessor und ausdauernder Akku

Im Inneren des POCO F7 sorgt die Snapdragon® 8s Gen 4 für eine beeindruckende Performance. Die CPU basiert vollständig auf Hochleistungskernen und erreicht laut AnTuTu-Benchmark einen Wert von über zwei Millionen Punkten – ein Plus von mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell. Damit diese Leistung auch bei intensiver Nutzung stabil bleibt, setzt POCO auf ein neu entwickeltes Kühlsystem: Das 6000 mm² große 3D Dual-Channel IceLoop-System ist das bislang effektivste der Marke und wird ergänzt durch einen besonders starken 6500 mAh Akku. Dank 90-W-HyperCharge ist das Gerät in nur 30 Minuten zu 80 Prozent geladen. Zusätzlich unterstützt das POCO F7 Reverse Charging mit 22,5 W und ist damit auch als Energiequelle für andere Geräte nutzbar.

Das Betriebssystem Xiaomi HyperOS 2 sorgt für eine reibungslose Umsetzung der Hardwareleistung im Alltag. Die WildBoost Optimization 4.0 verbessert das Gaming-Erlebnis durch intelligente Bildwiederholraten und Super Resolution, während der integrierte Surge T1s Signal-Tuner für stabile Verbindungen über Mobilfunk, Wi-Fi und Bluetooth sorgt.

Auch das Display überzeugt: Das 6,83 Zoll (ca. 17 cm) große Panel bietet eine ultrahelle Darstellung mit bis zu 3200 Nits und nutzt die neueste Generation des Sunlight Display 4.0, um Kontraste in Echtzeit zu optimieren. TÜV Rheinland Zertifizierungen für geringe Blaulichtemission, flimmerfreie Darstellung und circadian-freundliche Nutzung sorgen für hohen Sehkomfort, auch bei längerer Nutzung. Die Kombination aus 3840 Hz PWM-Dimmung, Wet Touch 2.0 und einer ultraschnellen Touch-Abtastrate von 2560 Hz macht das Display besonders reaktionsschnell und vielseitig einsetzbar.

Dynamisches Design und robuste Struktur

Das Design des POCO F7 ist dynamisch und hochwertig. Ein schlanker Aluminiumrahmen, eine Glasrückseite und ein Screen-to-Body-Verhältnis von über 94 Prozent sorgen für ein modernes Erscheinungsbild. Die Rückseite ist mit einer klingenartigen Kameradekoration und einer goldenen Tangentenlinie gestaltet, die Bewegung und Präzision symbolisieren. Die Cyber Silver Edition hebt sich durch geometrische Akzente und ein mechanisch inspiriertes Overlay besonders hervor.

Auch in Sachen Robustheit setzt POCO neue Standards: Das F7 ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt und hält einem Druck von bis zu 70 Kilogramm stand, ideal für den Alltag und darüber hinaus.

Bildqualität für Foto und Video

Für Foto- und Videobegeisterte bietet das POCO F7 ein leistungsstarkes Kamerasystem mit einer 50 MP Hauptkamera von Sony (IMX882) inklusive optischer Bildstabilisierung. Funktionen wie UltraSnap, Live Photo und variable Porträt-Brennweiten ermöglichen kreative und hochwertige Aufnahmen. Die neue KI-Funktion AI Beautify verbessert Bilder subtil und natürlich, ohne sie zu überbearbeiten.

Preise und Verfügbarkeit

Das POCO F7 erscheint in den Farben Schwarz, Weiß und Silber und ist in zwei Speichervarianten erhältlich: Die Version mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher kostet 449,90 Euro (UVP), die größere Variante mit 512 GB liegt bei 499,90 Euro. Vom 24. Juni bis zum 7. Juli gibt es auf mi.com attraktive Early-Bird-Angebote: 399,90 Euro für die kleinere und 449,90 Euro für die größere Version. Käufer können sich zudem eines von drei exklusiven Bundles sichern, darunter eine Körperanalysewaage, ein elektrischer Kompressor oder eine Smartwatch, jeweils im Wert von bis zu 59,99 Euro.

Die Verfügbarkeit von Farben und Speichergrößen kann je nach Händler und Region variieren. Weitere Informationen gibt es direkt auf mi.com.