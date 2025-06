Persona 5: The Phantom X: Spin-off startet morgen im Westen

Fans der „Persona“-Reihe dürfen sich freuen: Persona 5: The Phantom X, ein auf Smartphones und PC ausgerichteter Free-to-Play-Ableger, erscheint am 26. Juni 2025 endlich auch im Westen. Der Pre-Load ist bereits möglich, sowohl für PC als auch für iOS und Android.

Der Titel wurde bereits seit über einem Jahr in China und Teilen Asiens getestet und geht nun in die globale Veröffentlichung. Entwickelt wurde er nicht direkt von Atlus, sondern vom chinesischen Studio Perfect World, allerdings unter kreativer Mitwirkung von bekannten Größen der Serie, darunter Charakterdesigner Shigenori Soejima und weitere Mitglieder des Atlus-internen P-Studio.

Globaler Release-Zeitplan (Startzeit Server):

Nordamerika : 26. Juni, 05:00 Uhr (MEZ)

Europa : 26. Juni, 05:00 Uhr (CEST)

UK : 26. Juni, 04:00 Uhr (BST)

Asien/Japan: 26. Juni, 12:00 Uhr (JST)

Das erwartet euch in The Phantom X:

Obwohl es sich um ein Gacha-Spiel handelt, bleibt vieles vom klassischen Persona-Gameplay erhalten. Das Kalendersystem wurde vereinfacht, dennoch verbringt ihr eure Zeit weiterhin zwischen Schulalltag, Freizeitaktivitäten und Dungeon-Erkundung.

Die Geschichte beginnt mit einem düsteren Traum und wirft den namenlosen Protagonisten in eine Welt ohne Hoffnung. An seiner Seite stehen dabei neue, skurrile Charaktere, darunter ein sprechender Eulenbegleiter namens Lufel, ein mysteriöser Mann mit langer Nase sowie eine rätselhafte Frau in Blau. Klingt vertraut? Ist es auch, stilistisch und atmosphärisch fühlt sich „The Phantom X“ klar wie ein Teil der Hauptreihe an.

Zukunft auf Konsole?

Auch wenn derzeit nur mobile Plattformen und PC unterstützt werden, gab es in der Vergangenheit Hinweise auf mögliche Konsolenports, etwa für die PlayStation 5. Konkrete Ankündigungen dazu stehen jedoch noch aus. Obwohl es kein „echtes“ neues Hauptspiel ist, dürfte Persona 5: The Phantom X eine spannende Brücke schlagen zwischen Mobile-Gaming und dem Persona-Universum. Und wer weiß, mit genug Erfolg folgt vielleicht doch noch eine Konsolenversion?