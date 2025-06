Onimusha: Way of the Sword wird weder Open World noch Soulslike

Nach fast zwei Jahrzehnten kehrt die legendäre Actionreihe Onimusha mit einem neuen Hauptteil zurück: Onimusha: Way of the Sword erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Doch wer befürchtet hat, dass sich der neue Teil modernen Trends wie Open-World-Strukturen oder Soulslike-Gameplay beugen könnte, darf beruhigt aufatmen.

Kein Open World, kein „Sterben und Wiederholen“

In einem Interview mit Automaton hat Game Director Satoru Nihei klargestellt, dass Onimusha: Way of the Sword bewusst nicht diesen Pfad einschlägt:

„Onimusha: Way of the Sword ist kein Open-World-Spiel und auch kein herausforderndes Die-and-Retry-Spiel. Natürlich werden erfahrene Action-Spieler ihren Spaß haben, aber unser Ziel war es, ein Spiel zu entwickeln, das auch für Spieler geeignet ist, die sich in diesem Genre sonst nicht zuhause fühlen. Unser Fokus lag darauf, das Aufeinandertreffen der Klingen im Kampf intensiv spürbar zu machen.“

Neue Kampfmechaniken und ikonischer Held

Trotz der Zugänglichkeit setzt das Spiel auf speziellen Attacke namens Break Issen, mit der man gezielt Teile eines Bosses zerstören kann, eine Weiterentwicklung klassischer Serienmechaniken.

Natürlich kehrt auch das Oni-Armband zurück, mit dem Protagonist Miyamoto Musashi besiegte Gegnerseelen absorbieren kann, ganz im Stil der ikonischen Vorgänger.

Musashi wird dabei vom Aussehen her an die japanische Filmlegende Toshiro Mifune angelehnt, was an die Tradition der Serie anknüpft, reale Schauspieler als Vorlage für die Hauptfiguren zu nutzen.

Onimusha: Way of the Sword erscheint im Laufe des Jahres 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.