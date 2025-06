NVIDIA News: Massive Upgrades für FBC, DOOM und REMATCH

Die News dieser Woche stehen ganz im Zeichen von NVIDIA RTX: Gleich mehrere Spiele erhalten bedeutende Technologie-Upgrades, die das Spielerlebnis auf ein neues Niveau heben. Mit dabei sind FBC: Firebreak, DOOM: The Dark Ages und das neue Multiplayer-Sportspiel REMATCH, alle profitieren von DLSS 4 mit Multi Frame Generation, Raytracing und weiteren RTX-Innovationen. Passend dazu veröffentlicht NVIDIA einen neuen GeForce Game Ready-Treiber mit Tag-0-Unterstützung für alle drei Titel.

FBC: Firebreak – Volles Raytracing trifft auf DLSS 4

Der neue Koop-Shooter von Remedy Entertainment spielt im bekannten Universum des Federal Bureau of Control. In FBC: Firebreak übernehmen Spieler die Rolle von Ersthelfern, die sich übernatürlichen Bedrohungen stellen. Die PC-Version bietet das volle Paket an RTX-Technologien, darunter:

DLSS 4 mit Multi Frame Generation

DLSS Ray Reconstruction

Volles Raytracing

RTX Mega Geometry zur Optimierung von BVH-Strukturen und VRAM-Nutzung

Die Performance beeindruckt: Bei maximalen 4K-Einstellungen erreicht das Spiel mit einer GeForce RTX 5090 bis zu 360 FPS, mit einer RTX 5080 rund 250 FPS und mit einer RTX 5070 Ti fast 200 FPS, alles bei aktiviertem, vollständigem Raytracing.

DOOM: The Dark Ages – Pathtracing für die Hölle

Am 18. Juni erhält DOOM: The Dark Ages ein umfangreiches RTX-Upgrade mit:

Pathtracing für realistische Lichtsimulation

DLSS Ray Reconstruction für verbesserte Bildqualität

NVIDIA SHaRC für effiziente Radiance-Caching

Shader Execution Reordering für optimierte GPU-Auslastung

Mit DLSS 4 steigt die Leistung bei 4K auf RTX 5090/5080 GPUs im Schnitt um das 6,8-Fache. Das Ergebnis: Bis zu 230 FPS bei Ultra-Preset mit aktiviertem Pathtracing.

REMATCH – Multiplayer-Fußball mit RTX-Power

REMATCH, das neue 5v5-Fußballspiel von Sloclap (bekannt durch Sifu), erscheint am 19. Juni. Bereits jetzt ist der erweiterte Zugang über die Pro- und Elite-Editionen verfügbar. Das Spiel verzichtet auf Abseits und Fouls und setzt auf schnelle, skill-basierte Matches – unterstützt durch:

DLSS 4 mit Multi Frame Generation

DLSS Frame Generation

DLSS Super Resolution

News zum NVIDIA Game Ready-Treiber

Der aktuelle GeForce Game Ready-Treiber bringt Tag-0-Support für:

FBC: Firebreak

DOOM: The Dark Ages (Pathtracing-Update)

REMATCH

Warhammer 40,000: Speed Freeks – Jetzt mit DLSS Super Resolution

Auch das Action-Rennspiel Warhammer 40,000: Speed Freeks profitiert: Nach dem Verlassen des Early Access unterstützt es nun DLSS Super Resolution, was die Bildraten bei den chaotischen Ork-Rennen deutlich verbessert.