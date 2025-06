NVIDIA News: Eternal Strands und Diablo IV mit DLSS 4

NVIDIA News: Diese Woche bringt NVIDIA neue DLSS-Features in mehrere Spiele und sorgt für beeindruckende Leistungssteigerungen. Hier sind die Details:

Eternal Strands: DLSS 4 entfesselt neue Performance-Dimensionen

Yellow Brick Games liefert mit Eternal Strands ein episches Fantasy-Action-Adventure, in dem Spieler als Brynn gegen gigantische Kreaturen antreten. Bereits zum Launch war das Spiel mit zahlreichen RTX-Features ausgestattet. Jetzt legt ein neues Update nach und bringt DLSS 4 mit Multi Frame Generation ins Spiel, für deutlich höhere Bildraten und ein noch flüssigeres Erlebnis.

Unterstützte NVIDIA-Technologien:

DLSS Super Resolution

DLSS Frame Generation

DLSS 4 mit Multi Frame Generation (neu)

DLAA

NVIDIA Reflex

Diablo IV – Season 9: Sins of the Horadrim mit DLSS 4

Mit Season 9: Sins of the Horadrim öffnet Diablo IV ab dem 1. Juli die Tore zu neuen Herausforderungen. Spieler erkunden korrumpierte Blutreliquien, erschaffen eigene Zauber und stellen sich einer überarbeiteten Astaroth-Herausforderung. Das Update bringt DLSS 4 direkt ins Spiel, für mehr FPS und ein noch intensiveres Spielerlebnis.

Unterstützte NVIDIA-Technologien:

DLSS 4 mit Multi Frame Generation (neu, jetzt nativ im Spiel)

Strinova: Taktik trifft auf DLSS-Power

Der taktische Third-Person-Shooter Strinova kombiniert Anime-Ästhetik mit einem dynamischen Kampfsystem. Mit dem neuen Update am 25. Juni wird DLSS umfassend integriert, abgestimmt auf die jeweilige RTX-Generation.

Unterstützte NVIDIA-Technologien:

DLSS Multi Frame Generation (für RTX 50-Serie)

DLSS Frame Generation (für RTX 40-Serie)

DLSS Super Resolution (für alle RTX-Grafikkarten)

Monster Energy Supercross 25: Mehr Speed mit DLSS Super Resolution

Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game bringt den Nervenkitzel der Supercross-Strecken direkt auf den Bildschirm. Dank Unreal Engine 5 erleben Spieler realistische Physik, dynamische Streckenentwicklung und intensive Rennen gegen die Elite der Profifahrer. Mit dem neuen Update am 27. Juni wird DLSS Super Resolution integriert, für maximale Bildraten und ein noch immersiveres Rennerlebnis.

Unterstützte NVIDIA-Technologien:

DLSS Super Resolution (neu ab 27. Juni)

Weitere Informationen finden sich im NVIDIA-Blog.