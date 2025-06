Noir-Shooter MOUSE: P.I. for Hire holt sich Troy Baker dazu

Ein stilisierter Noir-Shooter im Cartoon-Stil der 1930er mit Troy Baker in der Hauptrolle? PlaySide Publishing und Entwickler Fumi Games haben bekannt gegeben, dass kein Geringerer als Troy Baker, bekannt aus The Last of Us, BioShock Infinite und Indiana Jones and the Great Circle, die Hauptrolle im kommenden First-Person-Shooter MOUSE: P.I. for Hire übernimmt.

Noir trifft auf Cartoon-Ästhetik

In MOUSE: P.I. for Hire schlüpft Baker in die Rolle von Jack Pepper, einem Privatdetektiv und ehemaligen Helden, der in einer düsteren Cartoon-Welt ermittelt – in einer Stadt voller korrupter Mächte, Gangsterbanden und düsteren Geheimnissen. Die Inspiration: klassische 30er-Jahre-Cartoons mit handgezeichneter Rubber-Hose-Animation und einem Schuss Sin City.

„Ich verfolge die Entwicklung von MOUSE: P.I. for Hire seit der ersten Ankündigung“, sagt Troy Baker. „Die Ästhetik, das Gameplay und die Noir-Atmosphäre haben mich sofort gepackt.“

Eine Welt voller Mauslöcher und Gefahren

Die Geschichte beginnt wie ein typischer Noir-Krimi mit einer „Dame in Not“, entfaltet sich aber rasch zu einer vielschichtigen Verschwörung rund um Mord, Machtmissbrauch und geheime Machenschaften unter der Oberfläche der Stadt Mouseburg.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

MOUSE: P.I. for Hire soll 2025 erscheinen und wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam veröffentlicht. Ein konkreter Release-Termin steht noch aus, doch die Mischung aus Oldschool-Zeichentrick und moderner Shooter-Mechanik dürfte für Aufsehen sorgen.