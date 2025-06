Mit Sword of the Sea kommt ein spiritueller Nachfolger zu Journey

Fans von stilvollen Indie-Adventures wie Journey oder Abzû können sich freuen: Sword of the Sea, das neueste Projekt von Giant Squid Studios, erscheint offiziell am 19. August 2025 für PC und PlayStation 5. Das Spiel, das bereits in früheren Trailern durch seine künstlerische Präsentation für Aufsehen gesorgt hat, positioniert sich klar als spiritueller Nachfolger des Indie-Meilensteins Journey, sowohl optisch als auch atmosphärisch.

Surfen durch eine vergessene Welt

Im nun veröffentlichten Gameplay-Trailer zeigt Sword of the Sea, wohin die Reise geht: Statt zu laufen oder zu fliegen, bewegt sich die Hauptfigur auf einem schwebenden Schwert über eine surreal schöne Landschaft, wie auf einem Surfbrett durch endlose Wüsten, Ruinen und Tempel, was mich ja direkt an den Protagonist aus Metaphor: ReFantazio erinnert. Dieses neuartige Fortbewegungssystem soll ein ganz eigenes Spielgefühl vermitteln, das Geschwindigkeit und Meditation vereint.

Die Bewegungsfreiheit in Verbindung mit einer minimalistischen, aber tiefgründigen Welt erinnert stark an die emotionale Wirkung von Journey – kein Wunder, denn Composer Austin Wintory, der bereits den legendären Soundtrack zu Journey komponierte, kehrt auch für Sword of the Sea zurück. Seine Musik untermalt die Erfahrung erneut mit tiefem emotionalen Nachklang. Das Spiel stammt von den Machern von Abzû und The Pathless, die sich durch einen ganz eigenen visuellen Stil und einzigartige Fortbewegungsmechaniken auszeichnen. Das Spiel setzt konsequent auf Stimmung, visuelles Storytelling und Erkundung, ohne klassische Kämpfe oder Dialoge.