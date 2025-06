Medieval Dynasty erhält zwei neue DLCs

Render Cube und Toplitz Productions erweitern die beliebte Lebenssimulation Medieval Dynasty um zwei DLCs. Neben den zwei eindrucksvollen, kostenpflichtigen Erweiterungen gibt es auch noch ein allgemeines Update.

Das Update Plant A Tree erfüllt einen langgehegten Wunsch der Community: die Möglichkeit, die Siedlung ganz nach den eigenen Vorstellungen neu zu strukturieren. Ob Gebäude oder gepflanzte Bäume – nahezu jedes Element lässt sich jetzt flexibel umgestalten. Neue Funktionen wie der praktische Umzugs-Modus und das gezielte Pflanzen von Bäumen eröffnen völlig neue Wege der Individualisierung. So entsteht Raum für kreative Meisterwerke und idyllische mittelalterliche Dorflandschaften.

Diese Neuerungen bilden zugleich das Fundament für den DLC Echoes of Nature, der zeitgleich veröffentlicht wird. Er erweitert das Spiel um eine Vielzahl an Dekorationselementen – von eindrucksvollen Felsformationen über blühende Sträucher bis hin zu dicht belaubten Bäumen. Dabei passt sich die Natur der Jahreszeit an: Die Pflanzen blühen im Frühling, zeigen ihre Farbenpracht im Herbst oder tragen im Winter ein frostiges Kleid.

Dank dieser neuen Möglichkeiten sind deiner Fantasie beim Siedlungsbau keine Grenzen mehr gesetzt. Gestalte märchenhafte Orte mit Heckenlabyrinthen, steinernen Teichen oder stillen Wäldern – ganz nach deiner Vision.

Während Echoes of Nature die Spielwelt atmosphärisch erweitert, bringt der zweite DLC die Medieval Dynasty-Erfahrung direkt zu dir nach Hause: Medieval Dynasty Original Soundtrack Vol. 2 umfasst 39 stimmungsvolle Tracks auf drei thematischen Alben – mit einer Gesamtspielzeit von fast zweieinhalb Stunden. Tauche ein in musikalische Erinnerungen an deine Abenteuer oder verwandle dein Wohnzimmer mit den fröhlichen Liedern von „The Three Bards“ in eine lebendige Taverne.

Das Plant A Tree-Update sowie die beiden neuen DLCs Echoes of Nature und Medieval Dynasty Original Soundtrack Vol. 2 sind ab sofort verfügbar. Weitere Infos findest du in den digitalen Stores.