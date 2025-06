Massive Xbox-Entlassungen von bis zu 2000 Stellen erwartet

Die nächste große Entlassungswelle in der Games-Branche steht offenbar unmittelbar bevor: Laut übereinstimmenden Medienberichten plant Microsoft, bis zu 2.000 Stellen im Xbox-Bereich zu streichen und das bereits in der kommenden Woche. Brancheninsider sprechen von einem massiven Einschnitt, der sich auf „nahezu jedes Studio“ im Xbox-Kosmos auswirken könnte.

Bloomberg und The Verge bestätigen drohenden Einschnitt

Der verlässliche Bloomberg-Reporter Jason Schreier berichtete zuerst über die bevorstehenden „größeren Jobkürzungen“ bei Xbox. Die Informationen stammen laut Schreier aus direkter Nähe zum Unternehmen, und die geplanten Entlassungen sollen sich über das gesamte Xbox-Team erstrecken. In einem Folgebericht von The Verge wird zudem von einer umfassenden Restrukturierung des Xbox-Vertriebs in Zentraleuropa gesprochen, einschließlich des vollständigen Rückzugs aus bestimmten Märkten.

Ein Auslöser der Umstrukturierungen dürften die schwachen Verkaufszahlen der Xbox Series X|S in Europa sein. In Spanien wurden laut aktuellen Zahlen zwischen dem 1. Januar und dem 8. Juni 2025 lediglich 12.000 Konsolen verkauft, im Vergleich dazu setzte Sony im gleichen Zeitraum rund 178.000 PS5-Konsolen ab.

Entwickler in Sorge: Studios könnten geschlossen werden

Laut George Broussard, Mitbegründer von 3D Realms, herrscht in vielen Xbox-Studios große Unsicherheit. Auf X (ehemals Twitter) schreibt er, dass „Menschen in nahezu jedem Studio nervös sind“ und komplette Entwicklerteams betroffen sein könnten. Die erwartete Zahl der Entlassungen liege zwischen 1.000 und 2.000 Personen, das wären 10 bis 20 Prozent der gesamten Xbox-Belegschaft, die derzeit bei rund 10.000 Mitarbeitenden liegt.

Druck nach Activision-Übernahme wächst

Microsoft steht weiterhin unter erheblichem internen Druck, die Profitabilität zu steigern. Insbesondere seit der Übernahme von Activision Blizzard im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar. Schon 2024 kam es in den Monaten Januar und Mai zu großflächigen Entlassungen. Die aktuellen Pläne scheinen eine Fortsetzung dieser Sparmaßnahmen zu sein.

Auswirkungen auf PlayStation: Xbox-Exklusivtitel auf Sonys Plattform

Um neue Einnahmequellen zu erschließen, veröffentlicht Microsoft mittlerweile auch ehemals exklusive Xbox-Spiele wie Forza Horizon 5 oder das kommende Gears of War Reloaded für PS5. Mit bisher beachtlichem kommerziellen Erfolg. Dennoch kann dieser Strategiewechsel den allgemeinen Negativtrend offenbar nicht aufhalten: Die Hardwareverkäufe stagnieren, der Game-Pass-Zuwachs verlangsamt sich, und die Integration der zahlreichen Übernahmen scheint intern weiterhin schwierig.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Microsoft hat sich mit seinen milliardenschweren Investitionen in Studios und Publisher in eine wirtschaftlich angespannte Lage manövriert. Die nun geplanten Entlassungen könnten gravierende Auswirkungen auf künftige Spieleproduktionen haben. Eine offizielle Stellungnahme steht bislang noch aus, wir halten euch auf dem Laufenden, sobald weitere Details bekannt werden.