Jetzt live: Fortnite Kapitel 6 Saison 3 – Super

Neue Inhalte, Heldenaction und Nostalgie-Power in Fortnite Battle Royale. Epic Games hebt Fortnite Battle Royale auf ein neues Level! Ab sofort ist Kapitel 6, Saison 3: Super live – und bringt mit der Supernova Academy, neuen Superheldenrängen, mächtigen Items und dem brandneuen Super-Battle Pass jede Menge Action ins Spiel. Parallel dazu kehrt mit Fortnite OG Kapitel 1, Saison 4 ein legendäres Kapitel zurück – inklusive Dusty Divot, Risky Reels, dem kultigen Einkaufswagen und dem geheimnisvollen Event „Blast-Off“ am 26. Juli.

Kapitel 6, Saison 3: Super – Deine Superheldenreise beginnt jetzt!

In der neuen Season steht alles im Zeichen der Superkräfte. Der mächtige Maskenmacher Daigo entzieht der Insel Energie – doch die nächste Generation an Helden formiert sich an der Supernova Academy, um ihn aufzuhalten. Spieler starten jedes Match im Rang C und kämpfen sich durch heldenhafte Aktionen bis Rang S+ vor. Jeder Rang bringt neue, exklusive Helden-Loots mit sich:

Mysthandschuhe

Killswitch-Revolver

Bass Boost

Und viele weitere Items im Tech-Labor der Akademie

Tipp: Im offiziellen Fortnite-Blog erfährst du alles zu Caches, Missionen und den neuen Gameplay-Mechaniken!

Super-Battle Pass & exklusive Skins

Der Super-Battle Pass ist dein Schlüssel zu einzigartigen Belohnungen – ob kostenlos oder als Premium-Version. Mit dem Pass sicherst du dir sofort:

Robin (Teen Titans)

25 Stufen mit dem Battle Bundle

Das epische Superman-Outfit

Ab dem 11. Juli lassen sich weitere Superman-Gegenstände über spezielle Quests freischalten. Und mit dem neuen Krypto-Snack holst du Supermans treuen Hundepartner auf das Schlachtfeld – mit explosiver Wirkung!

Orte der Macht & neue Features

Supernova Academy : Trainiere wie ein echter Held

: Trainiere wie ein echter Held Demon’s Domain : Daigos Festung – gefährlich und voller Geheimnisse

: Daigos Festung – gefährlich und voller Geheimnisse Utopia City: Die letzte Bastion der Hoffnung

Zusätzlich erwarten dich neue Segnungen, die Dash-Geister und Superman-Geister – als frische Alternativen zu bisherigen Luft- und Wasser-Sprites.

Fortnite OG Kapitel 1, Saison 4 – Die Legende kehrt zurück

Für alle Nostalgie-Fans ist Fortnite OG Kapitel 1, Season 4 zurück! Erlebe ikonische Orte wie:

Dusty Divot

Risky Reels

… und das erste Fortnite-Fahrzeug: den Einkaufswagen!

Mit der Rückkehr der mysteriösen Figur The Visitor steht alles im Zeichen des kommenden Live-Events „Blast-Off“ am 26. Juli – ein Moment, den kein OG-Spieler verpassen sollte.

Fazit: Jetzt einsteigen und Superkräfte entfesseln!

Egal ob du Superhelden-Power oder OG-Nostalgie suchst – Fortnite Kapitel 6 Saison 3 und OG Kapitel 1 Saison 4 bieten das Beste aus beiden Welten. Starte jetzt durch, sichere dir exklusive Items und erlebe Fortnite wie nie zuvor.

